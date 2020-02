Thót tim khoảnh khắc người phụ nữ ngã văng vào gầm ô tô vì phanh gấp trên đường trơn

Đoạn clip trên được camera ghi lại trên đường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc vào ngày 3/2. Theo đó, người phụ nữ phóng mặc áo mưa màu tím, điều khiển xe máy di chuyển trên đường với tốc độ khá nhanh. Đến ngã tư, khi thấy nguy cơ va chạm với các phương tiện khác, người phụ nữ đã đột ngột phanh gấp. Do đang điều khiển với tốc độ cao và trời mưa khiến mặt đường trơn trượt nên cả người và xe đã ngã ra đường rồi văng vào gầm ô tô. Được biết, sau tai nạn, người phụ nữ đã bị thương nặng.

Bình Dương: Xe tải và xe khách đối đầu, nhiều người thương vong

Hiện trường tai nạn rất nghiêm trọng ở Bình Dương rạng sáng 6/2/2020

Cụ thể, thời điểm trên, xe khách giường nằm BKS 47B-01049 chở 32 hành khách do Trần Thanh Huy (sinh năm 1980, ngụ thị trấn Phước A, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT 741 theo hướng từ Đắk Lắk về TP.HCM, đến khu phố 1B, xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xe này bất ngờ va chạm trực diện với xe tải BKS 61C-339.61 đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả là xe tải biến dạng, lật nghiêng trên đường; xe khách mất lái tiếp tục lao vào tông sập 1 ki-ốt bán hàng và mái hiên của nhà dân bên đường.

Theo thông tin trên An toàn giao thông, tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trên xe tải tử vong, trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do 2 xe đã không chạy đúng phần đường quy định.

Quảng Nam: Ô tô bất ngờ phát nổ trên đường, 2 người tử vong tại chỗ

Xe ô tô bất ngờ phát nổ và bốc cháy khiến 2 người thiệt mạng. Ảnh: Zing

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô Mitsubishi Xpander BKS tỉnh Gia Lai chạy trên đường Hồ Chí Minh, đến đoạn qua xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ phát nổ và bốc cháy. Hậu quả là 2 người trên xe thời điểm đó không kịp chạy thoát thân, tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhân được tin báo, lực lượng chức năng huyện Nam Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bốc cháy trơ khung.

Xe biển xanh đi ngược chiều trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Vụ việc được camera của ô tô đi đúng chiều ghi lại được vào khoảng 13h32 ngày 6/2/2020 trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Thời điểm trên, tài xế đang cho xe di chuyển trên cao tốc thì giật mình khi phát hiện có chiếc xe lao ngược chiều, ngay lập tức người này phải đánh lái để tránh va chạm với xe trên.

Hiện thông tin về chiếc xe đi ngược chiều cao tốc và người điều khiển đang được xác minh.

Xe container phanh cháy lốp tránh va chạm kinh hoàng với ô tô 7 chỗ sang đường ẩu

Vụ tai nạn trên xảy ra vào 2h23 ngày 5/2 trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Theo nội dung clip, thời điểm trên, một chiếc container đang lưu thông trên đường phát hiện ô tô 7 chỗ đang có ý định tạt ngang sang đường mà không chú ý quan sát. Ngay lập tức, tài xế xe container đã phanh lại và bấm còi cảnh báo. Tuy nhiên, 2 xe vẫn không tránh khỏi va chạm.

Báo Người Đưa Tin cho biết, vụ tai nạn khiến xe 7 chỗ hư hỏng nặng, tài xế bị thương nhẹ.

Kiều Đỗ (t/h)