Tin tai nạn giao thông ngày 7/1/2020, tài xế đang đi trên đường thì hết hồn khi thấy xế hộp Corolla Altis đi lùi một cách nguy hiểm. Nguyên nhân rất có thể là do tài xế muốn né chốt kiểm tra nồng độ cồn phía trước.

Hết hồn vì xế hộp đi lùi để... né chốt kiểm tra nồng độ cồn

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh xế hộp Corolla Altis ngang nhiên đi lùi trên đường khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Theo người chia sẽ clip, đoạn video được camera hành trình quay lại vào lúc 13h40 ngày 5/1 tại đoạn đường tránh đi ra trung tâm từ khu du lịch Tràng An, TP. Ninh Bình. Thời điểm này, tài xế đang di chuyển bình thường trên đường thì bất ngờ phát hiện chiếc ô tô Corolla Altis phía trước đang đi giật lùi một cách rất nguy hiểm. Để tránh chiếc xe này, tài xế cũng đã phải lùi lại một chút và đánh lái tránh sang làn phía trong.

Sau khi vượt lên và đi thêm một đoạn nữa, tài xế phát hiện phía trước có một chốt kiểm tra nồng độ cồn . Rất có thể đây chính là nguyên nhân khiến tài xế chiếc Corolla Altis bất chấp nguy hiểm để đi lùi xe.

Lạng Sơn: "Ma men" gây tai nạn liên hoàn khiến 6 người bị thương nặng

Sáng ngày 6/1, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 8h35 sáng, thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 29C-62660 do anh Nguyễn Văn Thư (SN 1989, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đang lưu thông trên QL1A , đến địa phận thôn Bản Liếp, xã Phú Xã, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thì bất ngờ bị lật.

Sau khi lật sang bên trái đường, xe đầu kéo này xảy ra va chạm với xe máy BKS 12V1-124.10 do Hoàng Thị Linh (SN 1979 ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển và ô tô 7 chỗ BKS 12H-6258 do Mai Hiến Thành (SN 1987 ở xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển đi hướng ngược lại. Thời điểm này, trên chiếc ô tô 7 chỗ đang có 6 người lớn và 1 trẻ em.

Hiện trường tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Kinh Tế Đô Thị

Theo Kinh Tế Đô Thị, tai nạn kinh hoàng khiến 6 người bị thương nặng, cả 3 phương tiện đều biến dạng và hư hỏng nặng.

Được biết, sau tai nạn, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của tài xế xe đầu kéo và phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở của người này ở mức 1,012 miligam/lít khí thở, vượt mức tối đa.



Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn xuất phát từ việc tài xế không làm chủ được tốc độ khi vào cua.





Đà Lạt: Hai người ngã văng ra đường tử vong sau tai nạn liên hoàn

Mảnh vỡ phương tiện văng khắp đường sau tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Sự việc xảy ra vào đêm 6/1, một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy BKS 49B1-470.01 theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo qua đường Hùng Vương. Đến đoạn đường trước cổng Đại học Kiến trúc TP.HCM - Cơ sở Đà Lạt (đường Hùng Vương), xe máy vượt ô tô 4 chỗ biển số 49A-099.30 và làm vỡ gương xe này. Sau đó, xe máy tiếp tục tông vào chiếc ô tô 16 chỗ đang chở khoảng 10 hành khách.

Sau cú va chạm cực mạnh, xe máy gần gãy lìa, nhiều bộ phận khác văng ra đường. Hai người trên xe máy bị hất văng 20 m, trong đó 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại Bệnh viện

Hiện Đội Cảnh sát giao thông Công an TP. Đà Lạt đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.





Bình Thuận: Xe cứu thương của trại giam tông đuôi ô tô chở công nhân, 3 người bị thương

Tin Tin tai nạn giao thông mới nhất , lực lượng chức năng huyện Hàm Thuận Nam vừa cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đoạn QL1A qua địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 6/1, tại Km 1714, đoạn qua địa bàn xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận . Thời điểm trên, xe cứu thương BKS 86B-0269 của Trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an đang chạy trên QL1A theo hướng Phan Thiết - TP.HCM thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe khách 54 chỗ BKS 51B-080.80 chở công nhân lưu thông cùng chiều phía trước.

Xe cứu thương của trại giam bị hư hại nặng. Ảnh: ATGT

Sau tai nạn, 3 cán bộ, chiến sĩ của Trại giam Thủ Đức bị thương và mắc kẹt trong chiếc xe cứu thương biến dạng. Nhiều người dân gần đó đã phải nỗ lực hàng chục phút mới đưa được các nạn nhân ra ngoài để đi cấp cứu.

Chiếc xe khách bị tông từ phía sau cũng bị hỏng nát phần đuôi. Rất may những người trên xe này không ai bị thương.





Đoàn xe bán tải đua nhau vượt ẩu khiến người rơi ra đường

Video: OFFB

Đoạn clip được camera hành trình của một chiếc ô tô đi cùng chiều ghi lại. Theo đó, khoảng 3 chiếc xe bán tải đi theo đoàn đang di chuyển trên đường với tốc độ khá nhanh. Cả 3 xe đều đua nhau vượt các phương tiện khác tren đường một cách khá bất cẩn. Đến khi chiếc xe thứ 3 vượt lên thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với một ô tô con đi cùng chiều phía trước.



Hậu quả là chiếc xe vượt ẩu tông vào rải phân cách, sau đó lật nghiêng trên đường và văng xa cả chục mét. Người và đồ vật trên xe này cũng rơi văng xuống đường.

