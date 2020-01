Tránh ô tô mở cửa ẩu, người phụ nữ ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong

Theo nội dung clip, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy đi trên đường thì chiếc ô tô đỗ bên đường bất ngờ bật mở cửa phía bên ngoài. Để tránh va chạm với chiếc xe này, người phụ nữ đã phải phanh gấp khiến cả người và xe ngã xuống đường.

Không may, đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy cùng chiều đã lao tới cán qua người phụ nữ. Hậu quả của chị này tử vong tại chỗ.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 7/1 trên đường Bà Triệu ở Lạng Sơn.

Đồng Nai: Ô tô tông cột đèn lật ngửa lên trời, nữ tài xế nhập viện

Chiếc xe ô tô bị bóp méo phần đầu sau tai nạn. Ảnh: BVPL

Cụ thể, vào khoảng 0h30', một nữ tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển xe ô tô 4 chỗ BKS 60A-171.81 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng ngã tư Vũng Tàu đi Trảng Bom. Đến đoạn cách ngã tư Bồn Nước khoảng 300 m (thuộc phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà) xe này bất ngờ lao sang bên làn xe máy tông đổ vào cột đèn chiếu sáng. Chưa dừng lại, xe này còn tiếp tục lao ra bãi đất trống bên đường rồi lật ngửa lên trời.

Sau va chạm kinh hoàng, nữ tài xế bị thương và được đưa đi Bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cột điện đổ xuống đường, chiếc xe ô tô hư hỏng nặng, túi khi bung ra ngoài.

Va chạm với xe bồn, tài xế bị cuốn vào gầm cán 2 lần





Va chạm với xe bồn, tài xế bị cuốn vào gầm cán 2 lần

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông chạy xe máy trước đầu xe bồn và xảy ra tai nạn. Sau va chạm kinh hoàng, cả người và phương tiện ngã ra đường rồi bị cuốn vào hầm xe bồn. Hậu quả là chiếc xe bồn đã cán qua cơ thể người đi xe máy tới 2 lần khiến người này bị thương nghiêm trọng.

Theo báo Kiến Thức, sự việc xảy ra vào ngày 7/1. Sau tai nạn, tài xế xe máy đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.





TP.HCM: Đang chạy xe thì bị dải phân cách văng trúng, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Chiều ngày 7/1 vừa qua, trên cầu Phú Mỹ nối giữa quận 7 và quận 2 TP. HCM đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một chiếc xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ quận 7 về quận 2 khi vừa qua khỏi cầu Phú Mỹ khoảng 100 m thì bất ngờ mất kiểm soát, tông vào hàng loạt dải phân cách bằng bê tông ngăn với làn đường xe hai bánh.

Đúng lúc này, có một thanh niên chạy xe máy đi bên cạnh xe đàu kéo. Hậu quả là người này đã bị dải phân cách bằng bê tông nặng hàng trăm kg văng trúng.

Nam thanh niên bị dải phân cách văng vào người, tử vong tại chỗ

Chứng kiến sự việc, một số người có mặt tại hiện trường đã vội vã tìm cách cấp cứu cho nam thanh niên nhưng nạn nhân đã tử vong.

Được biết nam thanh niên đi xe máy gặp nạn thương tâm khi đang trên đường chở hàng tạp hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hà Nội: Hãi hùng xe "điên" lao vun vút vào đuôi xe tải rồi bốc cháy

Tai nạn giao thông mới nhất , ngày 8/1, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đang đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn chiều 7/1.

Your browser does not support HTML5 video.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 13h15, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Ngọc Hồi, Thanh Trì). Thời điểm trên, chiếc xe Toyota Camry BKS 29NN-746xx đang di chuyển với tốc độ cao theo hướng từ Thường Tín về trung tâm Hà Nội thì bất ngờ lao tới tông mạnh vào đuôi xe tải chạy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm kinh hoàng, chiếc xe Camry bốc cháy ngùn ngụt, hư hỏng nặng. Tài xế điều khiển xe bị thương nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ, tuy nhiên nhận định ban đầu từ phía Công an huyện Thanh Trì, vụ tai nạn xuất phát từ việc chiếc xe Camry bị nổ lốp nên mất lái.

Kiều Đỗ (t/h)