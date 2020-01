Tính đến mùng 2 Tết, toàn quốc đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông, gần 150 người thương vong

Theo thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia, tính đến ngày mùng 2 Tết, tức 4 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán (tính từ ngày 23/1 - 26/1/2020), cả nước đã xảy ra 105 vụ tai nạn giao thông , khiến 83 người thiệt mạng, 65 người bị thương. So sánh với cùng kì Tết Nguyên đán năm 209, tổng số vụ tai nạn giao thông đã giảm 14 vụ (giảm 11,8%), tăng 8 người thiệt mạng (10,7%) và giảm 35 người bị thương (giảm 35%).

Cụ thể, trong ngày 26/1 - tức mùng 2 Tết Nguyên đán Canh tý 2020 đã xảy ra 27 vụ TNGT, khiến 21 người chết và 18 người bị thương; đa số các vụ tai nạn là tai nạn đường bộ, 1 vụ tai nạn đường thủy.

Vào lúc 9h45 ngày 25/1, trên tàu Đông đô 68 chở khách tham quan Vịnh Hạ Long đã xảy ra tai nạn. Trên tàu gồm 26 người Hàn Quốc và 1 HDV người Việt. Khi tàu dừng tại đảo Ti-tốp, hành khách đã chuyển sang dịch vụ đò chèo tay đi tham quan hang động. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, đò QN-0045 chở 12 khách đã bị lật, khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là bà Thaejongye (SN 1951, quốc tịch Hàn Quốc). Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.

Ngày 25/1 tại QL1A địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng do xe khách giường nằm gây ra. Xe khách giường nằm BKS 51B-280.01 (thuộc Hợp tác xã Vận tải Dịch vụ Hưng Thịnh) chở theo 46 người gồm 12 trẻ nhỏ (dưới 11 tuổi) đã mất lái, đâm vào lề đường phải. Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương và nhiều thiệt hại về tài sản. Được biết, xe tai nạn không có dữ liệu giám sát hành trình.

Ngày 26/1, tại khu vực đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 9 người bị thương. Tài xế taxi Trần Minh L. (SN 1975, người địa phương) bất ngờ mất lái, lao nhanh vào nhóm người đang đứng bên đường chờ đi chúc Tết. Vụ tai nạn khiến 9 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Công an huyện Bố Trạch cho biết đã lấy lời khai, đo nồng độ cồn tài xế taxi. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, tuy nhiên tài xế cho biết do lái xe nhiều giờ trước đó, không đảm bảo Sức Khỏe , buồn ngủ nên đã gây tra vụ tai nạn trên.

Cũng trong ngày 26/1, CGST địa phương đã kiểm tra giao thông đường bộ, xử lý gần 2500 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2,2 tỷ đồng và tạm giữ 21 ô tô, 32 xe gắn máy, tước 336 giấy phép lái xe các loại.





Clip cận cảnh chiếc taxi lao nhanh rồi tông trúng nhóm người bên vệ đường

Chi Nguyễn (t/h)