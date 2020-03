Tin thế giới mới nhất ngày 06/03/2020: Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn vượt 6000 người

Tin thế giới mới nhất trong ngày 06/03/2020 gồm những thông tin sau đây:

Số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc vượt 6000 người

Tính đến thời điểm hiện tại, theo số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), hiện Hàn Quốc đang ghi nhận hơn 6.000 ca nhiễm COVID-19, 41 ca tử vong.

Trước tình hình này, chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố thiết lập "vùng chăm sóc đặc biệt" tại Gyeongsan, cách thủ đô Seoul khoảng 250km về phía Đông Nam. Hàn Quốc tuyên bố sẽ cung cấp đầy đủ nhân lực cũng như các thiết bị y tế khác, đặc biệt là khẩu trang y tế. Đây là khu vực thứ 3 được thiết lập khu "chăm sóc đặc biệt", bên cạnh TP. Daegu và Cheongdo.

SARS-CoV-2 tiến hóa thành hai chủng có đặc tính khác nhau

Trung Quốc cho biết tại nước này vừa có một trường hợp tử vong vì suy hô hấp sau 5 ngày được xuất viện. Người đàn ông này đã được chữa khỏi triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2 trước đó và được cho xuất viện. Đáng chú ý, Trung Quốc đang xuất hiện tình trạng có nhiều bệnh nhân phải nhập viện lần hai vì xuất hiện triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới. Sau khi xét nghiệm, những người này đều dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã công bố kết quả nghiên cứu mới nhất, theo đó SARS-CoV-2 đã tiến hóa thành 2 chủng khác nhau với khả năng lây lan khác nhau. Chủng L có mức độ lây lan mạnh hơn chủng S, theo đó chủng L có thể đã tiến hóa từ chủng S.

Australia phát triển vệ tinh dự đoán cháy rừng

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Quốc gia Australia hiện đang chế tạo, phát triển một vệ tinh có khả năng phát hiện khu vực dễ phát cháy. Vệ tinh này được trang bị công nghệ dò hồng ngoại, đo độ ẩm không khí và độ che phủ rừng dưới mặt đất, có thể phát hiện cả những thay đổi bất thường của thực vật.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, thiết bị sẽ cung cấp và chia sẻ dữ liệu với đội cứu hỏa, các định khu vực dễ cháy và khó dập lửa nếu xảy ra hỏa hoạn.

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố dùng người di cư làm "quân bài mặc cả"

Hàng ngàn người tị nạn đã đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không ngăn người tị nạn hay người di cư rời khỏi nước này. Theo đó, một số thành viên EU cho rằng nước này đang sử dụng người di cư như một "quân bài mặc cả" để nhận được sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai tại Syria.

Dù vậy, phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này không muốn ép buộc bất kỳ ai ở lại quốc gia này.

19 bang kiện Tổng thống Trump vì tiền xây dựng tường biên giới

Chính quyền 19 bang đã đệ đơn kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông đã chuyển 3,8 tỉ USD từ các quỹ của Lầu Năm Góc sang phục vụ hoạt động xây bức tường biên giới với Mexico. Các bang này gồm có California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia và Wisconsin.

Các bang này lập luận rằng hành động của chính quyền ông Trump đã "gây hại cho các nền kinh tế và lợi ích của các bang liên quan". Nghị sĩ Ken Calvert cho rằng việc chuyển ngân sách quốc phòng sang dự án xây dựng tường biên giới có thể làm suy yếu quyền phân bổ ngân sách quốc hội.

Chi Nguyễn (T/h)