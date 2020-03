Tin thế giới mới nhất ngày 13/03/2020: Pháp đóng cửa các trường học từ ngày 16/3

Người thứ hai được chữa khỏi HIV trên thế giới, Pháp đóng cửa các trường học từ ngày 16/3, Hủy đàm phán thương mại Brexit vòng 2 do COVID-19,... là những tin thế giới mới nhất ngày 13/03/2020.

Tin thế giới mới nhất ngày 13/03/2020 gồm những thông tin sau đây:

Người thứ hai được chữa khỏi HIV trên thế giới

Tin thế giới mới nhất ngày 13/03/2020 có việc bện nhân thứ hai trên thế giới đã được chữa khỏi HIV sau 30 tháng không còn dấu vết của bệnh. Trước đó, các nhà nghiên cứu ĐH Cambridge, Anh đã thông báo không còn thấy dấu vết của virus HIV trong máu người này trong 18 tháng. Các bác sĩ đã chữa trị cho bệnh nhân bằng phương pháp cấy ghép tế bào gốc và uống thuốc kháng virus.

Bệnh nhân trên là ông Adam Castillejo 40 tuổi, nhiễm HIV năm 2003 và bắt đầu dùng thuốc kiểm soát bệnh từ năm 2012. Năm 2016, ông Castillejo được phẫu thuật ghép tủy xương để chữa ung thư máu, nhận tế báo gốc của những người hiến tặng có gen đột biến ngăn chặn HIV sinh sôi.

Pháp đóng cửa các trường học từ ngày 16/3

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tối 12/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo trong buổi phát biểu trên truyền hình rằng sẽ quyết định đóng cửa tất cả trường học từ ngày 16/3. Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng dịch bệnh đã ảnh hưởng tới nhiều châu lục, khiến đây thành cuộc khủng hoảng Sức Khỏe nghiêm trọng nhất nước Pháp trong một thế kỷ qua. Trong hai ngày vừa qua, Pháp đã có hơn 1.000 ca nhiễm mới, dịch bệnh do virus corona gây ra vẫn tiếp tục lan rộng và nhanh.

Tất cả hệ thống giao thông công cộng vẫn sẽ được hoạt động để đề phòng công tác chữa trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 bị trì trệ. Tổng thống cũng đề nghị người dân Pháp hạn chế đi lại, làm việc ở nhà để đề phòng dịch bệnh lây lan.

Hủy đàm phán thương mại Brexit vòng 2 do COVID-19

Vòng đàm phán đầu tiên giữa đại diện EU và Anh về mối quan hệ song phương hậu Brexit

Mới đây nhất, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo rằng sẽ hủy cuộc đàm phán thương mại Brexit vòng 2 dự kiến diễn ra tại London, Anh vào tuần tới do lo ngại COVID-19. Tuyên bố chung nêu rõ: "Trước những diễn biến mới nhất liên quan đến COVID-19, các nhà đàm phán thỏa thuận thương mại Anh và EU đi đến quyết định sẽ không tổ chức vòng đàm phán vào tuần tới tại London như dự kiến ban đầu".

Dự kiến các bên đàm phán sẽ tìm cách thức khác để có thể tiếp tục công việc đàm phán, trong đó có hình thức hội nghị trực tuyến. Có đến hơn 100 chuyên gia thương mại EU sẽ dự kiến đến London vào tuần tới để tiếp tục cuộc đàm phán thương mại Brexit vòng 2, hai bên dự kiến sẽ kết thúc 5 vòng đàm phán vào giữa tháng 5/2020, và sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh Anh - EU vào tháng 6/2020.

Tổng thống Trump cho rằng nên xem xét hoãn Olympic Tokyo 2020

Ngày 12/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ban tổ chức nên xem xét hoãn Olympic Tokyo 2020 (Thế vận hội mùa hè) thêm 01 năm do đại dịch COVID-19 đang lây lan trên toàn thế giới. Ông Trump cho biết: "Tôi cho rằng sẽ không có khán giả ở sự kiện này. Họ có thể hoãn lại trong một năm... nếu điều đó là có thể".

Theo dự kiến ban đầu, Thế vận hội mùa hè sẽ diễn ra từ 24/7 - 9/8/2020. Các quan chức Nhật Bản trước đó đã loại bỏ suy đoán về việc Olympic Tokyo 2002 có thể bị hủy bỏ hay trì hoãn; hồi cuối tháng 2 Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC)Thomas Bach cũng đã tuyên bố Olympic vẫn diễn ra đúng lịch trình. Một thành viên ban tổ chức Olympic cho biết mọi quyết định về Olympic Tokyo phải được đưa ra trước tháng 5. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhật Bản có 639 ca nhiễm virus corona chủng mới, số ca tử vong là 16 người.

Trung Quốc tuyên bố vượt qua đỉnh dịch COVID-19

Đóng cửa bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán

Theo tin thế giới mới nhất, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông tin trong buổi họp báo ngày 12/3 rằng Trung Quốc đã qua giai đoạn đỉnh dịch COVID-19. Tuyên bố trên được đưa ra khi các ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại đây có dấu hiệu giảm mạnh trong nhiều ngày qua.

Hiện toàn bộ các bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán, Hồ Bắc đã được đóng cửa, sau khi số ca nhiễm mới giảm mạnh. Bệnh viện Wuchang - vốn là một SVĐ thể thao , đã đóng cửa chiều 10/3 khi 49 bệnh nhân cuối cùng tại đấy được xuất viện. Vào ngày 12/3, số ca nhiễm COVID-19 tại tâm dịch Hồ Bắc lần đầu tiên về mức 1 con số - chỉ còn 8 ca nhiễm mới.

Chi Nguyễn (t/h)