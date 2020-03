Tin thế giới mới nhất ngày 19/03/2020: Châu Âu đóng cửa biên giới chống COVID-19

Tin thế giới mới nhất ngày 19/03/2020 gồm những thông tin sau đây:

Châu Âu đóng cửa biên giới chống COVID-19

Theo thông tin thế giới mới nhất từ CNN, Liên minh châu Âu (EU) đồng ý đóng cửa biên giới toàn khối để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Thỏa thuận này sẽ kéo dài trong 30 ngày, tuy nhiên không có sự ràng buộc về mặt pháp lý, tùy thuộc vào các quốc gia lựa chọn thực hiện hay không.

Động thái này diễn ra khi tình hình dịch bệnh ở châu Âu đang góp phần gây căng thẳng chính trị trong EU. EU hy vọng rằng việc đóng cửa biên giới với bên ngoài sẽ khiến một số quốc gia trong khối mở lại biên giới nội bộ, giúp toàn khối kết hợp áp dụng biện pháp chống dịch COVID-19 dễ dàng hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Iran cảnh báo sẽ trả thù cho tướng Qassem Soleimani

Tổng thống Hassan Rouhani cho biết: "Người Mỹ đã ám sát người chỉ huy vĩ đại của chúng ta. Chúng ta đã đáp trả trước hành động khủng bố này, và sẽ còn tiếp tục đáp trả". Tuy chưa rõ hình thức "đáp trả" sẽ là gì, nhưng đây là một cảnh báo cho biết Iran sẽ còn tiếp tục đáp trả việc Mỹ tiêu diệt Tướng chỉ huy Qassem Soleimani vào ngày 3/1 đầu năm nay.

Hôm 17/3, căn cứ quân sự Besmaya ngoài thủ đô Baghdad, Iraq, đồn trú của các binh sĩ Tây Ban Nha và NATO đã bị tên lửa bắn trúng. Trước đó, ít nhất 33 quả tên lửa đã bắn vào Trại Taji, một căn cứ khác ở gần thủ đô Iraq. Đây là nơi trú ngụ của quân đội Mỹ và cùng quân đồng minh, rất may không có thiệt hại nào về người đối vớii quân đội Mỹ hay đồng minh trong cả hai cuộc tấn công này.

Người nhóm máu A có nhiều khả năng mắc virus corona nhất

Theo báo South China Morning Post, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện ra nhóm máu có tỷ lệ mắc virus corona chủng mới cao nhất. Kết quả này thu được sau khi thu thập 2000 mẫu máu của các bệnh nhân COVID-19 tại Vũ Hán, Thâm Quyến để so sánh với máu người khỏe mạnh bình thường.

Kết quả cho thấy, trong số 206 người tử vong do COVID-19 tại Vũ Hán có 85 người thuộc nhóm máu A và 52 người thuộc nhóm máu O. Có thể thấy, nhóm máu A có tỷ lễ nhiễm cao hơn, triệu chứng bệnh nặng hơn; những người có nhóm máu O lại ít nhiễm bệnh, triệu chứng nhẹ hơn. Tuy nhiên, nhóm tác giả cũng cảnh báo đây mới chỉ là nghiên cứu sơ khởi, chưa được bình duyệt nên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên chưa thể áp dụng ngay vào phòng chống dịch. Một nhà nghiên cứu khác tại Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Huyết học thực nghiệm tại Thiên Tân cũng cho biết con số 2.000 mẫu máu so sánh với 180.000 ca nhiễm COVID-19 chưa thể hoàn toàn nói lên điều gì, cho nên người dân không nên quá hoang mang.

Trung Quốc trục xuất hàng loạt nhà báo Mỹ

Giới chức Bắc Kinh mới đây tuyên bố sẽ trục xuất nhiều phóng viên thường trú của các tờ báo Mỹ, để đáp trả hành động giới hạn số phóng viên Trung Quốc ở Washington D.C. từ Nhà Trắng.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, những phóng viên của các tờ báo sau đây sẽ bị trục xuất: New York Times, Wall Street Journal và Washington Post. Những người này phải cung cấp các hoạt động, chi tiêu tài chính và sở hữu bất động sản tại Trung Quốc, phải liên lạc với cơ quan có thẩm quyền trong vòng 4 ngày và nộp lại các giấy tờ cần thiết trong vòng 10 ngày.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cảnh báo họ có thể sẽ chưa dừng những biện pháp đáp trả, tất cả vẫn còn đang được xem xét. Người này cho hay:"Phía Mỹ từng nói họ để ngỏ các lựa chọn và chúng tôi cũng vậy. Nếu Mỹ không sửa chữa sai lầm sẽ có nhiều biện pháp hơn nữa được áp dụng".

Người Iran tập trung hò hét đòi mở cửa đền

Tối 16/3, theo Petrotimes, nhiều người dân Iran đã tụ tập trước cửa các ngôi đền linh thiêng trên khắp đất nước để phản đối lệnh đóng cửa đền do Covid-19. Họ đòi mở cửa lại các ngôi đền và cho rằng Tehran đã hành động sai lầm. Trước đó, nhiều video trên mạng xã hội cho thấy nhiều người Iran vẫn tiếp tục hôn cổng và cột trong đền thờ thánh, bất chấp Covid-19 đang bùng phát.

Một bác sĩ Iran đã cảnh báo sau khi dẫn nghiên cứu của Đại học Công nghệ Sharif danh tiếng: "Nếu người dân không tuân theo bất cứ hướng dẫn y tế thì dịch bệnh sẽ làm sập hệ thống y tế luôn quá tải của Iran. Nếu hệ thống y tế tê liệt, sẽ có 4 triệu ca nhiễm nCoV và 3,5 triệu người tử vong".

Xem thêm: Tin tức xã hội mới nhất ngày 18/3/2020: Nhiều quốc gia đặt mua KIT thử COVID-19 của Việt Nam

Chi Nguyễn (T/h)