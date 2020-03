Tin thế giới mới nhất ngày 25/03/2020: Olympic 2020 có thể sẽ bị hoãn

Tin thế giới mới nhất ngày 25/03/2020 gồm những nội dung sau đây:

Olympic 2020 có thể sẽ bị hoãn

Mới đây, thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Dick Pound cho hay IOC quyết định hoãn Olympic 2020 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Ông Pound cho hay: "Chưa có thông tin chính thức nhưng Thế vận hội sẽ không diễn ra vào ngày 24/7 năm nay, đó là điều tôi xin khẳng định".

Liên đoàn thể thao Canada nói rằng sẽ chỉ để VĐV nước này đến Nhật Bản tham dự Olympic nếu sự kiện thể thao toàn cầu này rời lịch và diễn ra vào hè năm tới. Trước Canada, các quốc gia như Na Uy, Brazil và Slovenia đã kêu gọi hoãn Olympic Tokyo.

Tổng thống Putin đeo mặt nạ phòng độc thăm bệnh nhân mắc Covid-19

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm một Bệnh viện ở vùng Kommunarka ngoại ô Moscow, nơi đang điều trị các bệnh nhân mắc Covid-19 . Ông Putin đã mặc bộ đồ bảo hộ màu vàng, đeo găng tay, mang ủng, mặt nạ phòng độc kỹ càng trước khi vào khu cách ly.

Chính phủ Nga đã chi 7,5 tỷ Rubble (hơn 91 triệu USD) từ quỹ dự trữ cho Bộ Công thương để mua máy thở nhân tạo nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Đồng thời, họ cũng đang gấp rút xây dựng bệnh viện chuyên điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ngày 24/3, Nga đã ghi nhận thêm 57 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm trên ở Nga lên 495 trường hợp.

Động đất 'mạnh nhất thế kỷ' tại Croatia

Một trận động đất mạnh tới 5,3 độ đã xảy ra ở độ sâu 10 km phía bắc cách thủ đô Zagreb của Croatia 7 km sáng 22/3, khiến 17 người bị thương, trong đó 1 người thương rất nặng. Nhiều tòa nhà bị nứt vỡ, hư hại, đường xá bị tắc nghẽn. Người dân được khuyến cáo không nên ở trong nhà để đề phòng dư chấn động đất, nhưng phải giữ khoảng cách với nhau trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đây được coi là trận động đất mạnh nhất trong 140 năm qua tại đây.

Croatia đang ghi nhận 235 ca nhiễm COVID-19, 1 trường hợp tử vong. Bộ trưởng Y tế Croatia Vili Beros khuyến cáo người dân giữ khoảng cách 2 mét nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Ứng cử viên Joe Biden vượt Tổng thống Trump trong cuộc thăm dò toàn quốc

Trong cuộc thăm dò dư luận do ĐH Monmouth ( Mỹ ) thực hiện, ứng cử viên Joe Biden đã vượt Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ tới 48% từ những người tham gia khảo sát, còn Tổng thống Trump nhận được 45%. Ông Biden vượt qua ông Trump tới 9 điểm (50% so với 41%) tại gần 300 hạt từng được xem là rất khó dự đoán, những nơi mà trước đó người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016 chỉ nhiều hơn đối thủ chưa tới 10% số phiếu bầu.

Theo ghi nhận, ông Biden nhận được nhiều sự ủng hộ từ những cử tri thuộc nhóm phụ nữ da trắng có trình độ đại học, còn ông Trump nhận sự ủng hộ của đa số đàn ông và nhóm phụ nữ da trắng không có trình độ đại học.

60 thi thể người di cư trong thùng xe tải ở Mozambique

Hôm 24/3, hơn 60 thi thể người di cư được tìm thấy trong thùng xe tải ở Mozambique khi chiếc xe tải này bị dừng lại để kiểm tra. Khi lái xe được lệnh mở thùng, cơ quan chức năng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra. Kết quả là hơn 60 người di cư không có giấy tờ đã tử vong vì thiếu oxy, những người này được cho là người Ethiopia. Ngoài ra còn 14 người khác sống sót, nhóm người này sẽ được xét nghiệm COVID-19 và đưa vào khu cách ly.

Văn phòng Quốc tế về Di cư của Liên hợp quốc cho biết, Mozambique là tuyến đường trung chuyển của người di cư từ châu Phi đến Nam Phi, một trong những nền kinh tế lớn nhất lục địa này. Từ đầu năm 2020 đến ngay, khoảng 200 người di cư trái phép đã bị bắt do nghi ngờ nhập cảnh trái phép vào Mozambique. Những người này chủ yếu là từ Ai Cập, Ethiopia, Ma-la-uy và Somalia, hầu hết khai nhận điểm đến của họ là Nam Phi.

Chi Nguyễn (t/h)