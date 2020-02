Tin thế giới mới nhất trong ngày 13/02/2020: Mỹ gia hạn cấm bay tới Trung Quốc vì lo sợ Covid-19

Tin thế giới mới nhất trong ngày 13/02/2020 gồm những thông tin sau đây:

Mỹ gia hạn cấm bay tới Trung Quốc vì lo sợ Covid-19

Theo VOV , mới đây, hãng hàng không United Airlines (UAL.O) cho biết hãng sẽ gia hạn việc hủy các chuyến bay từ Mỹ đi Trung Quốc cho đến cuối tháng 4/2020 vì lo sợ virus corona - tên mới Covid-19 lây lan nhanh chóng. Cùng với United Arirlines, nhiều hãng hàng không khác của Mỹ cũng đã hủy các chuyến bay tói Trung Quốc do nhu cầu di chuyển giảm mạnh.

Trước đó ngày 11/2, American Airlines Group Inc (AAL.O) - hãng hàng không lớn nhất của Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ gia hạn việc hủy các chuyến bay tới Trung quốc và đặc khu hành chính Hong Kong đến hết ngày 24/4. Delta Air Lines Inc (DAL.N) cũng cho biết hãng sẽ hủy các chuyến bay tới Trung Quốc đến ngày 30/4. Do lo ngại virus corona lây lan, Chính phủ Mỹ đã đặt ra nhiều hạn chế với các du khách tới Mỹ nhưng từng đến thăm Trung Quốc, cấm nhập cảnh gần như tất cả các công dân không mang quốc tịch Mỹ nếu họ từng ghé thăm Trung Quốc trong 14 ngày gần đây.

Philippines xóa bỏ hiệp ước quân sự với Mỹ

Trước đó, vào ngày 11/2, giới chức Philippines cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định từ bỏ Hiệp ước các lực lượng ghé thăm (VFA). Mối quan hệ quân sự giữa Mỹ và Philippines đang được thực thi theo Hiệp ước Quốc phòng song phương và Hiệp ước Hợp tác quốc phòng tăng cường đã được ký kết dưới thời Tổng thống Obama. Quyết định xóa bỏ VFA của Tổng thống Duterte được đưa ra sau khi Washington từ chối cấp visa cho Thượng nghị sĩ Ronald Fela Rosa - cựu quan chức cảnh sát cấp cao giữ via trò quan trọng trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte.

Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không quan tâm tới chuyện Tổng thống Duterte quyết định chấm dứt thỏa thuận quân sự lâu đời với Mỹ. Theo Reuters, Tổng thống Trump phát biểu:"Tôi thực sự không quan tâm về việc họ có muốn làm việc đó hay không, điều này sẽ giúp tiết kiệm được số tiền lớn. Quan điểm của tôi là khác biệt với mọi người".

Virus corona chính thức có tên mới là COVID-2019

TGĐ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây vừa công bố tên chính thức của chủng mới virus corona là Covid-2019 hay Covid-19. Ông Ghebreyesus cho biết: “Theo hướng dẫn đã được thống nhất giữa WHO, Tổ chức Nông nghiệp, Thực phẩm và Sức Khỏe động vật Thế giới, chúng tôi phải tìm ra một cái tên dễ phát âm, không đề cập đến vị trí địa lý, loài động vật, cá nhân, nhóm người”.

COVID-19 có ý nghĩa là: "CO" - viết tắt của corona, "VI" viết tắt của virus, "D" - viết tắt từ "disease" (bệnh) và 19 là năm 2019.

Số liệu mới công bố sáng sớm của Ủy ban y tế tỉnh Hồ Bắc, tính cho đến cuối ngày 11/2, nước này có thêm 94 ca tử vong vì virus corona chủng mới, nâng tổng số người chết đến thời điểm hiện tại là 1.113 ca, tổng cộng có 44.653 ca nhiễm Covid-19.

Du thuyền cập bến Campuchia sau nhiều tuần bị từ chối vì lo ngại virus

Tàu du lịch MV Westerdam đã đến Campuchia sau khi trải qua nửa tháng lênh đênh trên biển vì không có nơi nào cho phép tàu cập cảng do lo ngại về virus corona. Đây là con tàu thuộc hãng Holland America Line, cuối cùng cũng được neo đậu tại thị trấn cảng Sihanoukville, Campuchia sau khi điểm đến ban đầu ở Thượng Hải bị đóng cửa.

Hành khách sẽ chỉ được rời đi sau khi các quan chức y tế Campuchia thực hiện kiểm tra sức khỏe. Sau đó, du khách có thể đi về nhà thông qua các chuyến bay từ thủ đô Phnom Penh.

Anh bắt thêm 2 nghi phạm vụ 39 người Việt tử vong trong container

Cảnh sát điều tra tại hiện trường phát hiện 39 thi thể trong thùng xe tải đông lạnh ở khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, Anh

Theo Reuters, Cảnh sát Hạt Essex, Anh cho biết qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, nguyên nhân tử vong của các nạn nhân trên xe container là do thiếu oxy và tăng thân nhiệt do nhiệt độ trong container bị đóng kín là quá cao.

Cảnh sát Anh cũng cho biết đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm được cho là có liên quan đến vụ việc trên. Hai đối tượng trên được cho là nắm giữ thông tin về các chuyến đưa người nhập cư trái phép khác vào Anh.

Xem thêm: Tin tức Pháp luật mới nóng ngày 13/02/2020: Trốn khỏi khu cách ly có bị xử phạt không?

Chi Nguyễn (t/h)