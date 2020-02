Tin thế giới mới nhất trong ngày 24/02/2020: Hàn Quốc có 6 ca tử vong vì COVID-19

Tin thế giới mới nhất trong ngày 23/02/2020 gồm những nội dung sau đây:

Hàn Quốc có 6 ca tử vong vì COVID-19

Tính tới chiều ngày 23/2, Hàn Quốc thông báo nước này có 6 ca tử vong vì COVID-19, tổng số ca nhiễm là 602 trường hợp. Bệnh nhân tử vong thứ 6 là người đang được điều trị tại Bệnh viện Daenam ở TP Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang), trước đó có 2 ca đã tử vong. Bệnh nhân là một người đàn ông 59 tuổi, nhiễm COVID-19 vào ngày 20/2. Hiện tại Bệnh viện đang có hơn 110 người bị lây nhiễm virus corona chủng mới, trong đó bao gồm 9 nhân viên y tế.

Theo số liệu thống kê của Hàn Quốc, phần lớn các ca nhiễm COVID-19 là người của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa) ở TP Daegu, Hàn Quốc. Hiện gần 10.000 tín đồ giáo phái này đã bị yêu cầu tự cách ly, trong đó có 1.248 người có dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19. Trước đó, nước này đã tuyên bố Daegu và quận Cheongdo lân cận là "khu vực chăm sóc đặc biệt". Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức báo động về dịch COVID-19 lên mức cao nhất là mức đỏ - lần đầu tiên Hàn Quốc phải sử dụng mức báo động y tế này trong hơn một thập niên qua.

Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới với Iran vì Covid-19

Do lo ngại trước thông tin Iran đã có 8 trường hợp tử vong do COVID-19, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết nước này sẽ đóng cửa biên giới với Iran như 1 biện pháp phòng ngừa dịch.

Các đường cao tốc và đường sắt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã bị đóng cửa từ 17h chiều nay (23/2 – theo giờ địa phương), tức 19h (theo giờ Việt Nam). Bên cạnh đó, những chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ từ Iran đã bị dừng lại hoàn toàn. Hiện Iran đã có trường hợp tử vong vì COVID-19, 43 trường hợp dương tính với virus trên.

Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly sau khi bay cùng 9 người Hàn Quốc

Đại sứ Israel tại Trung Quốc Zvi Heifetz hiện đang bị cách ly ở Bắc Kinh do đã đi cùng chuyến bay với 9 người Hàn Quốc. Đáng chú ý, 9 người này được xác nhận nhiễm COVID-19 sau đó. ÔNg Zvi Heifetz đã đi chung chuyến bay từ Tel Aviv đến Seoul ngày 15/2 vừa qua.

Bộ ngoại giao Israel không giải thích lý do tại sao đại sứ có mặt trên chuyến bay đến Seoul hay về lịch trình khi nào đại sứ đi từ Seoul đến Bắc Kinh. Người phát ngôn của Đại sứ quán Israel ở Bắc Kinh cho biết dù có mặt trên chuyến bay, vị đại sứ đã ngồi tại hạng thương gia, cách xa các hành khách trên và đeo khẩu trang suốt chuyến đi.

Syria tuyên bố sẽ bắn hạ tất cả máy bay vi phạm không phận

Ngày 22/2 vừa qua, Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Syria đã tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã nhận lệnh sẽ bắn hạ tất cả máy bay vi phạm không phận. Bộ Chỉ huy cho biết:"Bất kỳ máy bay nào xâm phạm không phận Syria sẽ bị coi là mục tiêu chiến đấu của kẻ thù không được phép hiện diện trên bầu trời của chúng tôi. Ngay sau khi phát hiện, nó sẽ lập tức bị truy kích và tiêu diệt...".

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một đoàn 80 xe của Thổ Nhĩ Kỳ đã tới Idlib, đồng thời hơn 7.000 binh sỹ nước này đang được triển khai ở Idlib và Aleppo. Đây được cho là động thái của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chặn đà thắng lợi của quân đội Syria tại khu vực nông thôn Idlib.

Nhật thừa nhận sai sót, "thả" nhầm nhiều trường hợp chưa xét nghiệm COVID-19

Bộ trưởng Katsunobu Kato đã công khai xin lỗi trong cuộc họp báo ngày 22/2 tại Tokyo về sai sót của mình. Ông cho biết, giới chức y tế Nhật Bản đã bỏ sót 23 người khi đi xét nghiệm từng hành khách. Họ xác định nhầm rằng 23 người này "không có nguy cơ lây lan virus", và cho phép họ rời khỏi du thuyền Diamond Princess. Đáng chú ý, 23 hành khách này đã di chuyển trên một số phương tiện công cộng. Hiện có 3 người âm tính với COVID-19, 20 người còn lại đã đồng ý làm xét nghiệm, tất cả đều chưa có triệu chứng.

Nhật Bản vừa xác nhận có ca tử vong thứ 3 trên du thuyền Diamond Princess, cũng là ca tử vong thứ 4 tại nước này. Bệnh nhân trên là cụ ông khoảng 80 tuổi, có sẵn nhiều bệnh nền. Hiện sự lây lan nhanh chóng của virus corona chủng mới đang gây lo ngại về kế hoạch tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thắng lớn ở bang Nevada

Mới đây, hàng chục nghìn cử tri bang Nevada đã tới các điểm họp kín để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ. Theo đó, ứng cử viên Tổng thống Mỹ Bernie Sanders đã giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ còn lại. Điều này củng cố vị thế của ông trong cuộc đua chọn ứng cử viên Dân chủ đối mặt với Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11.

Trước đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ tại bang New Hampshire vào ngày 12/2, ông Bernie Sanders đã giành chiến thắng với tỉ lệ ủng hộ gần 26% tại bang này. Cuộc bỏ phiếu tiếp theo lựa chọn ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ sẽ diễn ra vào ngày 29/2 tại bang South Carolina.

