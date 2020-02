Tin thế giới mới nhất trong ngày 26/02/2020: Nhật Bản chưa định hủy Olympic Tokyo

Tin thế giới mới nhất trong ngày 26/02/2020 gồm những thông tin sau đây:

Nhật Bản chưa định hủy Olympic Tokyo

Tin thế giới mới nhất có thông tin trên du thuyền Diamond Princess tại Nhật Bản chở khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn đã xác nhận có ca tử vong thứ 4 vì virus corona (tức COVID-19). Theo NHK, bệnh nhân tử vong thứ 4 là một nam hành khách ngoài 80 tuổi.

Trước bối cảnh này, người dân Nhật Bản tỏ ra lo ngại về việc dự kiến tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo vào tháng 7 tới đây vì cho rằng sẽ làm "bùng nổ dịch bệnh". Hiện người dân đang đề nghị chính phủ nước này hoãn hoặc hủy tổ chức Thế vận hội mùa hè. Dù vậy, Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết còn quá sớm để nói về việc hủy Olympic Tokyo mùa hè dự kiến khai mạc vào ngày 24/7/2020. Dự kiến Thế vận hội Olympic sẽ ​​diễn ra từ ngày 24/7 đến ngày 9/8/2020.

Hàn Quốc có ca tử vong thứ 11 vì COVID-19

Này 25/2, giới chức Y tế Hàn Quốc cho biết nước này vừa có ca tử vong thứ 11 do nhiễm COVID-19. Bệnh nhân là nam giới, người Mông Cổ, từng có tiền sử mắc bệnh suy gan. Đây là trường hợp người nước ngoài đầu tiên tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc là nước có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai, sau Trung Quốc. Hầu hết, các ca nhiễm mới vẫn tập trung chủ yếu tại 2 ổ dịch lớn là thành phố Daegu và huyện Cheongdo thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc lân cận. Hàn Quốc cho biết sẽ kiểm tra hơn 200.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa, trước bối cảnh có khoảng 60% ca dương tính với virus corona chủng mới là người thuộc giáo phái này.

Iran xác nhận Thứ trưởng Y tế nhiễm COVID-19

Theo thông tin thế giới mới nhất từ Reuters, ngày 25/2, đại diện phát ngôn Bộ Y tế Iran xác nhận rằng Thứ trưởng Iraj Harirchi có xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới và hiện đang được cách ly kiểm dịch.

Hiện tình hình dịch bệnh do COVID-19 gây ra của Iran đáng báo động. Giới chức Iran vừa xác nhận đã có thêm 4 người chết, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này lên 16 trường hợp. Hiện tại, Iran có 95 ca nhiễm COVID-19, ngoài ra còn có hơn 900 trường hợp nghi nhiễm khác.

Your browser does not support HTML5 video.

29 quốc gia bắt đầu cuộc tập trận quân sự Hổ mang Vàng

Một trong các cuộc tập trận quân sự đa phương lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã bắt đầu tại Thái Lan. Sự kiện tập trận mang tên "Hổ mang Vàng" do Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc và Malaysia đồng tổ chức, sẽ kéo dài đến ngày 6/3 với khoảng 9.600 người từ 29 quốc gia tham gia. Mục đích của cuộc tập trận này là để tăng cường khả năng phối hợp, củng cố quan hệ, giải quyết những mối đe dọa và các thảm họa quốc gia.

Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của Trung Quốc và Ấn Độ, diễn ra trước sức ép gia tăng trong việc đảm bảo an toàn cho các bên tham gia trước nguy cơ lây nhiễm chủng mới của virus corona.

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak qua đời ở tuổi 91

Ông Mubarak qua đời tại Bệnh viện ở Cairo, nơi ông đã phẫu thuật trước đó. Truyền hình quốc gia Ai Cập đưa tin Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã qua đời ở tuổi 91, vài tuần sau khi trải qua các ca phẫu thuật.

Ông Mubarak đã nắm quyền ở Ai Cập trong 30 năm, cho tới khi bị lật đổ vào năm 2011. Trong thời gian nắm quyền, ông là một đồng minh kiên định của nước Mỹ, đã bảo vệ hoà bình của Ai Cập và Israel, ông cũng là người luôn phản đối các phong trào Hồi giáo. Ông từng bị giam nhiều năm, được trả tự do tháng 3/2017, sau khi được toà án thượng thẩm cấp cao nhất ở Ai Cập tuyên bố trắng án với hầu hết các cáo buộc.



Xem thêm: Tin tức Pháp luật mới nóng ngày 25/2/2020: Khởi tố kiến trúc sư sát hại bác ruột ở Bắc Ninh

Chi Nguyễn (t/h)