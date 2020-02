Tin thế giới mới nhất trong ngày 27/02/2020: Người Hàn ký đơn đòi luận tội Tổng thống vì COVID-19

Tin thế giới mới nhất trong ngày 27/02/2020 gồm những thông tin sau đây:

400.000 người ký đơn đòi luận tội Tổng thống Hàn Quốc vì Covid-19

Theo Tiền Phong, tính đến sáng 26/2, có đến hơn 400.000 người Hàn Quốc đã ký đơn đòi luận tội Tổng thống Hàn Quốc Moon Jaein vì cho rằng chính phủ đã sai lầm trong xử lý dịch Covid-19. Phủ tổng thống sẽ phải đưa ra câu trả lời chính thức về đơn này, bởi lá đơn trên đã tập hợp được hơn 200.000 chữ ký trong vòng 1 tháng như quy định của luật Hàn Quốc. Lá đơn trên đã chỉ trích chính phủ không cấm cảnh những người nước ngoài đến từ Trung Quốc, không cấm công dân Trung Quốc vào Hàn Quốc, cấm một cách muộn màng những người nước ngoài từng đến Vũ Hán, Hồ Bắc nhập cảnh.

Được biết, Đây không phải lần đầu tiên người Hàn Quốc có đơn kiến nghị luận tội ông Moon thu hút đủ số chữ ký để chính phủ Hàn Quốc phải đưa ra câu trả lời chính thức. Trước đó, lá đơn kiến nghị luận tội Tổng thống Moon về cách ứng xử với chương trình hạt nhân Triều Tiên đã thu thập được hơn 200.000 chữ ký.

Hiện tại, Hàn Quốc có thêm 169 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 1.146, số ca tử vong là 11. Khoảng 80% ca nhiễm được xác nhận bắt nguồn từ là chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu và Bệnh viện Daenam ở quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang. Các chuyên gia y tế cho biết nhiều khả năng số ca nhiễm COVID-19 sẽ tăng nhanh trong nhiều ngày tới, do nước này có kế hoạch xét nghiệm hơn 210.000 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa.

Chính phủ Syria giành lại thị trấn Kafranbel, Nga từ chối ngừng bắn ở Idlib



Ngày 25/2, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết hiện các lực lượng Chính phủ nước này đã tái chiếm thị trấn Kafranbel thuộc tỉnh Idlib, dưới sự yểm trợ từ không kích Nga. Tuy nhiên, không may các đợt không kích đã trúng cả các trường học, khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 8 Trẻ em

Cũng trong ngày này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố tại một hội nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Thụy Sỹ rằng ông sẽ không bao giờ đồng ý ngừng bắn với các phiến quân "khủng bố" tại tỉnh Idlib, Syria. Ông cho rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ "khuyến khích" các phần tử này tiếp tục vi phạm trắng trợn các công ước phổ quá... Ông cho biết:"Đây không phải là vấn đề liên quan đến nhân quyền, mà là đầu hàng những kẻ khủng bố".

Công dân Pháp đầu tiên tử vong do COVID-19 chưa từng đến vùng dịch

Giám đốc cơ quan y tế vùng Hauts de France, Pháp cho biết nước này vừa có ca tử vong thứ hai do COVID-19. Bệnh nhân là một công dân Pháp, chưa từng đi đến các vùng có dịch. Cũng trong ngày này, Pháp đã thành lập trung tâm khủng hoảng khẩn cấp tại tỉnh Oise, Hauts de France để tiến hành làm rõ nguyên nhân khiến các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới. Trước đó, trường hợp tử vong đầu tiên tại nước này là một du khách Trung Quốc 80 tuổi.

Cũng trong ngày 26/2, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho biết Moskva sẽ ngừng cấp thị thực cho công dân Iran từ ngày 28/2 tới. Đây là thông báo được đưa ra trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Iran, với 139 ca nhiễm và 19 ca tử vong. Đồng thời, Nga cũng ngừng một số chuyến bay đến và đi từ Hàn Quốc từ ngày 1/3.

Ít nhất 10 người bị thương trong vụ nổ bom tại thủ đô Kabul, Afghanistan

Chiều 26/2, Cảnh sát Afghanistan thông tin có ít nhất 10 người đã bị thương trong vụ nổ bom tại thủ đô Kabul. Vụ nổ bom xảy ra vào ngày thứ 5 trong tuần giảm bạo lực, theo thỏa thuận giữa Taliban, Mỹ và các lực lượng an ninh Afghanistan. Nhiều nhân chứng đã khẳng định nhìn thấy ít nhất 10 người bị thương trên con phố tại quận 6, sau khi quả bom gài trên một chiếc xe máy phát nổ.

Trước đó, lệnh ngừng bắn một phần kéo dài 1 tuần tại Afghanistan chính thức hiệu lực sau đêm 21/2 do phiến quân Taliban cùng Mỹ và các lực lượng an ninh Afghanistan đã đi đến thỏa thuận được coi là bước ngoặt lớn cho cuộc chiến kéo dài gần 20 năm. Dự kiến, vào ngày 29/2 tới tại Doha (Qatar), Mỹ và Taliban sẽ ký kết một thỏa thuận chính trị , sau tuần lễ giảm căng thẳng này.

Phát hiện một trường hợp là binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc nhiễm COVID-19

Theo thông tin mới nhất , một binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc sau khi xét nghiệm đã có kết quả dương tính với virus corona chủng mới, là ca nhiễm đầu tiên trong Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK). Người này là binh sĩ 23 tuổi, đồn trú tại Trại Carroll, cách tâm dịch TP Daegu, Hàn Quốc khoảng 30km.

Binh sĩ này đã tới thăm Trại Walker ở Daegu đầu tuần qua. Hiện Chính quyền Hàn Quốc và nhân viên quân y Mỹ đang ráo riết tìm kiếm những người mà binh sĩ này đã tiếp xúc. Mỹ đang có khoảng 28.500 binh sĩ đang đồn trú tại Hàn Quốc, và Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã nâng mức ảnh báo từ "trung bình" lên mức "cao".

Chi Nguyễn (t/h)