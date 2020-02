Tin tức dịch virus corona cập nhật sáng 2/2/2020: Đã có 304 người chết

Cập nhật số người chết vì virus corona sáng ngày 2/2: Sáng nay, kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc dẫn lại lời nhà chức trách tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc - tâm điểm bùng phát dịch viêm phổi cấp do virus corona) thông báo, tính đến hết ngày 1/2/2020 tại Trung Quốc đã có thêm 45 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do virus corona ở nước này lên 304 người.

Theo VOV, tại Hồ Bắc có thêm 1.921 trường hợp nhiễm virus cornona, nâng số trường hợp nhiễm virus corona tại tỉnh này lên tới 9.074 người. Trong khi đó, 43.121 người vẫn đang được theo dõi y tế.

Trong số các ca nhiễm được xác nhận, có 1.118 là trường hợp nghiêm trọng và 444 trường hợp nguy kịch. Để ngăn ngừa dịch lan rộng, Trung Quốc hiện đang tiến hành phong tỏa nhiều tuyến đường, áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để hạn chế người dân ra khỏi nhà.

Trong khi đó, tại Việt Nam tính đến ngày 1/2/2020 đã ghi nhận ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên. Đó là nữ lễ tân khách sạn 25 tuổi, người đã tiếp xúc trực tiếp với hai cha con người Trung Quốc mắc bệnh trong thời gian lưu trú tại Khánh Hòa.

Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có 06 trường hợp mắc nCoV. Trong đó: 02 cha con người Trung Quốc đã chữa khỏi; 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; trường hợp mới nhất là lễ tân kể trên.

Theo thông tin từ PLO, sáng 2/2, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đang cách ly ông TKH (73 tuổi, quốc tịch Mỹ) vì nghi ngờ nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Ngoài ông H., khách sạn còn 6 người đang lưu trú và tám nhân viên khác. Ngay sau vụ việc, công an phường và UBND phường 5 yêu cầu khách sạn không nhận thêm khách lưu trú.

