Tin tức mới nhất về dịch bệnh do virus corona ngày 11/2/2020: 3 bệnh nhân Vĩnh Phúc được xuất viện

Bản tin tổng hợp tin tức mới nhất về dịch viêm đường hô hấp do virus corona ngày 11/2/2020.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, 3 công nhân Vĩnh Phúc trở về từ Vũ Hán phát hiện dương tính với virus corona đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã bình phục và sẽ được xuất viện trong chiều 10/2.

Ba bệnh nhân được xuất viện chiều 10/2

Hiện trên thế giới chưa có thuốc đặc hiệu hay kháng sinh phòng ngừa virus corona. Vậy các bệnh viện điều trị cho bệnh nhân bằng cách nào?



Là một bác sĩ làm việc tại tuyến đầu chống dịch bệnh do virus corona ở TP Vũ Hán, bác sĩ Dư Xương Bình cũng bị nhiễm bệnh. Sắp được ra viện, bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu với virus.



Các nhà khoa học Canada sáng chế ra loại khẩu trang khử khuẩn nhờ muối ăn có thể diệt các loại virus giống như virus corona trong vòng 5 phút.



Nhiều người quá cẩn thận trước nguy cơ lây nhiễm virus corona nên đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi mà quên mất việc sát trùng bàn tay. Chỉ đeo khẩu trang mà không rửa tay liệu có tác dụng phòng bệnh?

Phi hành đoàn chuyên bay mặc đồ bảo hộ

Bán khẩu trang giá 200 ngàn/hộp, nhân viên công ty dược bị khách hàng ghi hình rồi gửi tố cáo với cơ quan chức năng. Sau khi xác minh, công ty này bị xử phạt tới 50 triệu đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Truyền hình nhân dân