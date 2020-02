Tin tức mới nhất về dịch bệnh do virus corona ngày 12/2/2020: Bé 3 tháng tuổi nhiễm nCoV ở Vĩnh Phúc

Bản tin tổng hợp tin tức mới nhất về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona ngày 12/2/2020.

Sáng nay, Bộ Y tế công bố ca nhiễm virus corona thứ 15 ở Việt Nam là một em bé 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc. Bệnh nhi bị lây nhiễm từ bà ngoại.



Sức đề kháng của trẻ em kém hơn, liệu các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp có nặng hơn người lớn? Trẻ nhiễm virus corona có để lại di chứng nặng?

Các nhà khoa học đã mất cả thập kỷ để nghiên cứu về chủng virus gây cúm mùa trong khi chủng mới của virus corona (2019-nCoV) còn quá mới mẻ. Liệu 2019-nCoV có nguy hiểm hơn cúm mùa?

Cảnh báo biến chứng nặng do cúm mùa. Video: VTV24