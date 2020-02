Tin tức mới nhất về dịch bệnh do virus corona ngày 7/2/2020: Ghi nhận 2 ca nhiễm mới tại Vĩnh Phúc

Bản tin tổng hợp tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh do virus corona ngày 7/2/2020 tại Việt Nam.

Hai trường hợp mắc mới đều ở Vĩnh Phúc, nâng tổng số người nhiễm virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới ở Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại lên 12 người.

Một số trường hợp nghi nhiễm virus corona đang được cách ly tại Vĩnh Phúc



Các nhà khoa học từng tìm thấy nhiều loại virus tương tự trong tinh dịch của người. Vậy virus corona có lây truyền qua đường tình dục không? Chuyên gia nói gì về thông tin khi quan hệ tình dục phải đeo khẩu trang.

Mỗi ngày đều phải mặc bộ đồ bảo hộ cồng kềnh nặng hơn 2kg, bác sĩ vừa phải thực hiện cách ly vừa động viên tinh thần để hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona yên tâm và tin vào sự điều trị.

Bác sĩ Sang chia sẻ về quá trình điều trị cho hai bệnh nhân. Video: Tuổi trẻ