Tin tức mới nhất về dịch bệnh do virus corona ngày 8/2/2020: Việt Nam ghi nhận ca thứ 13 dương tính

Bản tin tổng hợp tình hình dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona ngày 8/2/2020.



Tối 7/2, Bộ Y tế thông tin về thêm 1 trường hợp viêm đường hô hấp cấp có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus nCoV.

Hình ảnh virus corona đã được nuôi cấy và phân lập thành công Ảnh: Viện Vệ sinh dịch tễ TW

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) đã bùng phát được hơn 1 tháng. Chuyên gia phương Tây dự đoán khả năng dịch bệnh lần này kết thúc tương tự như dịch SARS năm 2003.

Lần đầu tiên trong suốt hơn 1 tháng bùng phát dịch bệnh, số ca mắc mới virus corona tại Trung Quốc giảm. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy dịch bệnh đã đạt đỉnh?



Đến cuối ngày 7/2, tổng số người chết vì virus corona vẫn là 639 người. Đáng nói tại Trung Quốc số ca mắc mới trong ngày giảm đồng thời đã có 1680 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Tính đến hết ngày 6/2, Trung Quốc ghi nhận thêm 73 trường hợp tử vong do virus corona. Số ca mắc trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 30.000 người.

