Tin tức mới nhất về dịch bệnh do virus corona ngày 9/2/2020: Số người TQ chết nhiều hơn dịch SARS

Số người chết vì virus corona tại Trung Quốc đã vượt qua dịch SARS năm 2003, công dân Mỹ đầu tiên chết vì virus corona tại Vũ Hán... là những tin tức mới nhất về dịch bệnh do virus corona ngày 9/2/2020.

Ngày 8/2, số người chết vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Trung Quốc đã tăng lên 722 người, chính thức vượt qua số người chết vì dịch SARS năm 2003.



Người có tiền sử tiếp xúc với người nhiễm bệnh, người vừa di chuyển tới vùng dịch... dù chưa có triệu chứng bất thường cần thực hiện tự cách ly tại nhà để tránh lây nhiễm virus corona cho những người khác.

Công dân Mỹ đầu tiên tử vong vì virus corona tại Vũ Hán là nam giới trên 60 tuổi, qua đời tại Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán.



Trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, có tới 40 nhân viên y tế tại Bệnh viện Zhongnan Đại học Vũ Hán đã bị nhiễm chủng virus corona mới (2019-nCoV).

Thông tin trường hợp thứ 13 dương tính với virus corona ở Vĩnh Phúc không có triệu chứng gì làm dấy lên lo ngại về việc người không có triệu chứng cũng có thể mắc bệnh và truyền bệnh cho người khác.

Sở Y tế TP.HCM công bố danh sách 47 bệnh viện trên địa bàn sẵn sàng tiếp nhận khám sàng lọc và thu dung điều trị tại khu cách ly đối với bệnh nhân nghi hoặc nhiễm virus corona (2019-nCoV).

Tòa nhà trang bị một chai nước rửa tay trong thang máy phục vụ cư dân. Tuy nhiên, người đàn ông giấu chai nước rửa tay phía sau cạp quần được camera ghi lại khiến dân mạng phẫn nộ.

Sở Y tế TP.HCM vào cuộc điều tra một phòng khám tại quận 7 quảng cáo dịch vụ xét nghiệm virus corona (nCoV) lấy mẫu tại nhà, trả kết quả trong 48 giờ.

Thêm bằng chứng virus corona lây qua đường tiêu hoá, có thể là mối nguy cho các bệnh viện



Các nhà khoa học tìm thấy virus corona trong phân của người Mỹ đầu tiên dương tính với virus corona có triệu chứng tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng.

