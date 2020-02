Tin tức mới nhất về dịch corona ngày 4/2/2020: Việt Nam ghi nhận trường hợp thứ 8 mắc bệnh

Sáng 3/2, Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 8 nhiễm virus corona tại Việt Nam. Đó là một nữ công nhân 29 tuổi tại Vĩnh Phúc trở về từ Vũ Hán.



Mỗi ngày tại Trung Quốc có thêm khoảng 50 người tử vong và hơn 2000 ca nhiễm virus corona mới được ghi nhận. Các trường hợp tử vong chủ yếu xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc.



Sau 10 ngày cách ly, theo dõi điều trị tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nữ bệnh nhân 25 tuổi trước đó được xác định nhiễm virus corona đến nay sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Nữ bệnh nhân 25 tuổi nhiễm virus corona được điều trị thành công tại BV đa khoa tỉnh Thanh Hóa



Không chỉ lây nhiễm qua dịch tiết mũi họng hay nước bọt, các nhà khoa học cảnh báo một con đường lây nhiễm virus corona mới qua đường tiêu hóa.

Mới đây, Bộ Y tế Thái Lan công bố đã dùng thuốc kháng HIV kết hợp thuốc chữa cúm, điều trị thành công bệnh nhân mắc hội chứng viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Hình ảnh của virus corona được nhìn dưới kính hiển vi. Ảnh: Đại học Hong Kong (Trung Quốc)

Đề phòng sự lây lan của dịch corona, các cơ sở giáo dục ở các nhiều tỉnh thành trên cả nước đã cho học sinh nghỉ học 1 tuần. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều youtuber lại lợi dụng để làm clip giả vờ bị nhiễm virus corona khiến nhiều người bức xúc.

Loại khẩu trang lọc khuẩn mới có thể giúp người dân tự phòng vệ cho mình trước dịch virus corona cũng như giảm bớt tác hại đến môi trường.

Theo các chuyên gia, môi trường sống và việc "tiếp xúc" với các loại virus gây bệnh từ nhỏ tạo ra các kháng thể khiến trẻ em ít có nguy cơ nhiễm virus corona hơn người lớn.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona