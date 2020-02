Tin tức mới nhất về dịch Covid-19 ngày 13/2/2020: Ca bệnh nặng nhất tại Việt Nam đã xuất viện

Ông Li Ding - một trong hai bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên ở Việt Nam và cũng là ca bệnh nặng nhất đã hồi phục hoàn toàn và đủ điều kiện xuất viện.

Ông Li Ding đoàn tụ cùng gia đình



Bộ Y tế cho biết sẽ cử chuyên gia xuống tận Vĩnh Phúc để hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhi 3 tháng tuổi nhiễm nCoV mới được phát hiện.

WHO đã chính thức đặt tên cho chủng mới của virus corona 2019-nCoV là COVID-19 nhằm tránh sự kỳ thị nhằm vào nơi bắt nguồn virus.

WHO đặt tên chính thức cho 2019-nCoV. Video: VNEWS