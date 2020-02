Tin tức mới nhất về dịch Covid-19 ngày 15/2/2020: Huyết tương người bệnh có khả năng chống lại virus

Bản tin tổng hợp tin tức mới nhất về dịch Covid-19 ngày 15/2/2020.



Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2. Trong khi dịch bệnh diễn biến khó lường, cha mẹ làm cách nào để phòng ngừa lây nhiễm virus corona cho trẻ.



Sau một ngày lập kỷ lục với hơn 15.000 ca mắc mới, ngày 13/2, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ghi nhận thêm gần 5.000 ca mắc virus corona chủng mới (Covid-19).

Điều trị cho bệnh nhân tại Vũ Hán. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giám đốc bệnh viện tại Vũ Hán kêu gọi những ai đã điều trị khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) đi hiến huyết tương bởi thành phần này chứa các kháng thể tiêu diệt virus.

Giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc cho hay, từ ngày 12/2, những người có biểu hiện lâm sàng dù chưa thực hiện xét nghiệm vẫn được xếp vào nhóm nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19).

Vị chua thanh, dai giòn sần sật khiến nhiều chị em đặc biệt là phụ nữ mang thai bị nghén mê mẩn quả cóc. Bà bầu ăn quả cóc có tốt không. Bà bầu ăn cóc liệu có bị chua sữa như lời đồn.



Những cơn ho dai dẳng, ho khục khục hoặc có đờm khiến mẹ bầu mất sức và ảnh hưởng tới thai nhi. Khi không thể uống thuốc, có một số mẹo trị ho cho bà bầu từ những nguyên liệu sẵn có trong bếp.

