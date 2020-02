Tin tức mới nhất về dịch Covid-19 ngày 16/2/2020: Ca tử vong đầu tiên ở châu Âu

Bản tin tổng hợp tin tức mới nhất về dịch Covid-19 ngày 16/2/2020.



Trường hợp đầu tiên tử vong vì Covid-19 đầu tiên bên ngoài châu Á được ghi nhận tại Pháp. Phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại châu Phi.

Người phụ nữ Trung Quốc nhổ nước bọt lên nút bấm thang máy