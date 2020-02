Tin tức mới nhất về dịch COVID-19 ngày 18/2/2020: Có thêm 6 bệnh nhân được xuất viện

Bản tin tổng hợp tin tức mới nhất về dịch COVID-19 ngày 18/2/2020.



Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 thông báo tin vui sẽ có thêm 6 bệnh nhân mắc bệnh đã hồi phục hoàn toàn và sẽ được xuất viện vào ngày 18/2.

Một bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận đã có 4/8 bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn cho kết quả xét nghiệm âm tính, dự kiến có thể sớm xuất viện.

