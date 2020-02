Tin tức mới nhất về dịch COVID-19 ngày 20/2/2020: Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết, Việt Nam đã tìm ra phác đồ điều trị Covid-19 hiệu quả, bằng chứng là đã có 14/16 bệnh nhân được chữa khỏi hoàn toàn và xuất viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, việc coi Vĩnh Phúc là ổ dịch hoàn toàn không đúng. Một khi người bệnh bị kỳ thị, họ sẽ có tâm lý hoảng loạn, sợ cộng đồng xa lánh, thậm chí giấu bệnh, gây khó khăn trong chống dịch.

BV Bệnh Nhiệt đới TƯ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 như thế nào?