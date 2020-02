Tin tức mới nhất về dịch bệnh do virus corona ngày 5/2/2020: Việt Nam ghi nhận 10 ca nhiễm

Bản tin tổng hợp tin tức sức khỏe mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) cập nhật ngày 5/2/2020.

Theo khuyến cáo của Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, phòng chống dịch nCoV cần phải thực hiện tốt ở 3 vấn đề.

Trường hợp thứ 10 nhiễm virus corona tại Việt Nam cũng ở Vĩnh Phúc bị lây bệnh từ người nhà là một thành viên trong đoàn công nhân 8 người từ Vũ Hán về nước hôm 17/1.



Theo Thứ trưởng Bộ Y tế ca thứ 10 nhiễm virus corona ở Việt Nam là do từng ăn cơm, hát karaoke cùng với những người nhiễm bệnh trước đó.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra là bệnh dễ lây và khó phòng. Dịch bệnh có thể đạt đỉnh vào tuần tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long



Một phụ nữ mang thai người Trung Quốc nhiễm virus corona đã sinh con khỏe mạnh. Em bé được cách ly để xét nghiệm có nhiễm virus corona. Liệu loại virus này có lây truyền từ mẹ sang con hay không?

Bệnh nhân Li Zichao nhiễm virus corona được xuất viện sáng 4/2



Hiện nay, trên thị trường, các loại dung dịch nước rửa tay khô đang ở trong tình trạng "cháy hàng" khiến nhiều người dân loay hoay, lúng túng tìm cách bảo vệ sức khỏe.



Thực tế số bệnh nhân ghi nhận tại tâm dịch Vũ Hán cho thấy, số lượng nam giới nhiễm virus corona nhiều hơn bệnh nhân nữ. Điều này có phải ngẫu nhiên hay do yếu tố nào khác liên quan đến di truyền và dịch tễ.

Thêm một nam công nhân trong đoàn 8 người trở về từ Vũ Hán được phát hiện dương tính với virus corona. Đây là trường hợp thứ 9 tại Việt Nam được phát hiện nhiễm virus corona.



Ngày 4/2, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do virus corona. Đây cũng là trường hợp thứ hai tử vong vì virus này được ghi nhận ngoài lãnh thổ Trung Quốc đại lục.

Là những người ở đầu chiến tuyến, hàng ngày chịu nhiều áp lực và đối mặt với tử thần nhưng các y, bác sĩ ở tâm dịch Vũ Hán lại gặp phải nhiều tình huống đáng sợ khác xuất phát từ chính người nhà bệnh nhân.

Bên trong bệnh viện chống dịch corona ở Vũ Hán.