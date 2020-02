Tin tức mới nhất về dịch virus corona ngày 6/2/2020: Ca nhiễm đầu tiên lây truyền từ mẹ sang con

Bản tin tổng hợp tin tức Sức Khỏe mới nhất về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona ngày 06/2/2020.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, virus corona rất nhạy cảm với nhiệt độ và ánh sáng. Vì vậy khi ở môi trường bên ngoài không nhất thiết phải đeo khẩu trang.

