Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 ngày 14/2/2020: Ca thứ 16 nhiễm bệnh tại Việt Nam

Bản tin tổng hợp tin tức mới nhất về dịch Covid-19 ngày 14/2/2020.

Trường hợp thứ 16 dương tính với chủng mới của virus corona vừa được phát hiện là cha của một nữ công nhân ở Vĩnh Phúc trở về từ Vũ Hán. Cả gia đình nữ công nhân gồm 4 người đều đã mắc bệnh.

Ảnh minh họa: TTXVN



Theo các nhà nghiên cứu, một người mang virus corona chủng mới (Covid-19) có thể truyền bệnh cho trung bình 2,2 người khác. Thế nhưng một công dân nước Anh đã truyền bệnh cho 11 người dù chưa từng tới Trung Quốc.



Không nhiều người tưởng tượng được nhân loại đã trải qua một đại dịch cúm kinh hoàng kéo dài tới gần 3 năm và giết chết 5% dân số thế giới. Đó chính là dịch cúm Tây Ban Nha - Spanish Flu năm 1918.



Bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới đã được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) điều trị. Mẹ của bé cũng xuống Hà Nội cách ly cùng con gái.

Your browser does not support HTML5 video.

3 công nhân nhiễm virus corona ở Vĩnh Phúc được điều trị như thế nào. Video: Zing.vn