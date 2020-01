Tin tức mới nhất về virus corona ngày 1/2/2020: 213 người chết, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp

Bản tin tổng hợp những tin tức mới nhất về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Ngày 31/1/2020, WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Nga công bố 3 loại thuốc chống virus corona,...

Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến 21h ngày 31/1/2020, trên toàn thế giới ghi nhận 9.958 trường hợp mắc và 213 tử vong do virus corona. Có 142 trường hợp nhiễm virus corona ngoài lãnh thổ Trung Quốc. 100% số ca tử vong là trong lãnh thổ Trung Quốc.

Tại Việt Nam, số người mắc bệnh là 05 trường hợp. Trong đó: 02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.



16h ngày 31/1/2020, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin phòng, chống virus corona trên toàn quốc.

Tối 30/1, sau khi Ủy ban khẩn cấp WHO nhóm họp lần thứ hai, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) đối với chủng mới của virus corona (2019-nCoV).

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus (giữa) trong cuộc họp báo sau phiên họp kín về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus 2019-nCoV gây ra, tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 30/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN



Mới đây, Bộ Y tế Nga vừa đưa ra thông báo, công bố 3 loại thuốc có thể dùng để chống dịch bệnh do virus corona mới gây ra ở người lớn.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona