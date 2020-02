Tin tức mới nhất về virus corona ngày 2/2/2020: Việt Nam chính thức công bố dịch bệnh

Bản tin tổng hợp tin tức mới nhất về tình hình dịch corona ngày 2/2/2020



Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định "Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam" do chủng mới virus corona gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định công bố dịch corona tại Việt Nam

Sau 1 ngày, Trung Quốc ghi nhận thêm 46 trường hợp tử vong và hơn 2000 ca nhiễm virus corona mới. Tại Việt Nam ghi nhận ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên.

Danh tính bệnh nhân là L.T.T.H., 25 tuổi, thường trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, là lễ tân tại khách sạn tại Nha Trang.



Người dân có thể gọi về đường dây nóng miễn phí của Bộ Y tế là 19003228 và 22 số điện thoại của các bệnh viện lớn khác để được tư vấn, giải đáp thắc mắc về dịch corona.

2 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên phố Ngọc Khánh Hà Nội đã bị xử phạt gần 60 triệu đồng vì hành vi lợi dụng khủng hoảng, nâng giá bán khẩu trang y tế.

Tại Việt Nam, khẩu trang trở thành mặt hàng khan hiếm bị "hét giá" trên trời. Tuy nhiên, không phải cứ sẵn sàng chi tiền là sẽ mua được khẩu trang y tế chất lượng.

Khẩu trang y tế có ngăn ngừa được virus corona không?