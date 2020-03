Chủ tịch xã “mang phở” cho người phụ nữ vắng chồng lúc nửa đêm bị cách chức vì vi phạm lối sống

Theo ông Nguyễn Chí Thiện – Bí thư Thị ủy Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu ) cho biết, Ban Thường vụ Thị ủy Giá Rai đã thông nhất hình thức kỷ luật đối với ông Lương Minh Đương – Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông vì “vi phạm lối sống” như sau”: Cách chức Chủ tịch UBND xã và bãi miễn tư cách HĐND.

Ông Thiện cho biết, sau khi họp bàn kiểm điểm, ông Đương đã bàn giao công việc Chủ tịch xã Phong Thạnh Đông cho người khác. Hiện Ban thường vụ đang xem xét tư cách Phó Bí thư Đảng ủy xã Phong Thạnh Đông để có hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Đương.

Ông Đương đã bị kỷ luật về mặt chính quyền

Trước đó, vào cuối thàng 2/2020, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Giá Rai đã ban hành quyết định khiển trách đối với ông Lương Minh Đương với hình thức khiển trách và kiến nghị về mặt chính quyền theo quy định.

Sau đó, Đảng ủy xã Phong Thạnh Đông đã thống nhất 100% cách chức Chủ tịch UBND xã, miễn nhiệm tư cách đại biểu HĐND của ông Đương.

Như đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 19/12/2019, ông Đương bị bắt quả tang khi đang ở trong ngôi nhà đóng cửa, tắt đèn của bà C.T.M.C. (ngụ tại ấp 13, xã Phong Thạnh Đông) lúc chồng vắng nhà. Được biết, chồng bà C. làm nghề lái xe nên thường xuyên vắn nhà. Sau khi sự việc xảy ra, chồng bà C. đã đệ đơn ly hôn lên tòa.

Khi sự việc bị phát giác, ông Đương cố gắng chạy trốn ra ngoài, bỏ lại chiếc xe máy. Nhưng đến 15h ngày hôm sau, ông Đương đến nhà ông L.V.T. (chồng chị C.) nhận khuyết điểm, nhận hoàn toàn sai trái và yêu cầu xin tha thứ, có sự chứng kiến của lãnh đạo xã Phong Thạnh Đông.

Chiếc xe máy của ông Đương tại nhà bà C.

Ông Đương giải thích, tối hôm đó có gọi điện hỏi bà C. hỏi ăn gì chưa và đề nghị mua phở mang đến nhà thì bà C. đồng ý. Khoảng 21h cùng ngày, bà C. mở cửa cho ông Đương mang phở vào. Đến 22h30 cùng ngày thì người bên nhà chồng bà C. ập vào bắt quả tang.

Nói về chuyện của mình với ông Đương, bà C. phân trần: “Em đã sai, say nắng anh Đương. Anh ấy mới ngoài 40 tuổi, làm chủ tịch xã, lại có uy. Khi quen biết, anh Đương hứa hẹn, nếu em yêu, lỡ lộ ra, về làm dân có sao đâu? Nhưng kể từ khi vụ việc đổ bể, anh Đương không đoái hoài đến em”.

Được biết, bà C. làm nghề uốn tóc tại địa phương. Kể từ khi sự việc xảy ra tiệm tóc của bà trở nên vắng khách hơn. Còn chồng thì đề nghị ly hôn, treo biển bán nhà để phân chia tài sản.

Phân tích về vi phạm của ông Đương, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai xác định: Ông Lương Minh Đương thiếu gương mẫu, rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo cơ sở, vi phạm Điều 1, Qui định số 47- QĐ/TW ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Điều lệ Đảng.

