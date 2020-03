Chân dung gã thanh niên sát hại dã man nữ sinh 15 tuổi tại nhà riêng ở Hải Phòng

Ngày 28/3, Phòng CSHS Công an TP. Hải Phòng cho hay đơn vị đã phối hợp với các lực lượng công an bắt giữ nghi can vụ nữ sinh ở Hải Phòng bị sát hại tại nhà riêng. Nghi can là Nguyễn Sỹ Thắng (26 tuổi, trú thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Nạn nhân là em P.T.M.M. (15 tuổi, học lớp 9, trú thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng).