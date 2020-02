Súng Tuấn “khỉ” dùng để gây án không phải là súng của lực lượng công an?

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ truy bắt Tuấn Khỉ, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, khẩu súng Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ) dùng để gây án không phải của lực lượng công an.

Lê Quốc Tuấn, Tuấn Thủy hay còn gọi là Tuấn “khỉ” (SN 1987 ngụ huyện Củ Chi) là thượng úy cán bộ Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư Pháp - Nhà tạm giữ Công an quận 11 và cũng là người nổ súng khiến 5 người tử vong (4 người tử vong tại sới bạc và 1 tài xế tử vong trên đường) và 1 người bị thương.

Liên quan đến vụ truy bắt Tuấn “khỉ”, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ trong buổi họp giao ban báo chí tại TP.HCM khẳng định rằng, khẳng định khẩu súng mà Lê Quốc Tuấn (hay Tuấn “khỉ”) sử dụng gây án ở huyện Củ Chi không phải của lực lượng công an.

Theo báo Thanh Niên, ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an TP.HCM đã tiến hành kiểm tra tất cả các kho vũ khí. Kết quả, lực lượng công an không phát hiện bất kỳ khẩu súng AK nào bị mất, ngay cả đạn dược cũng không có dấu hiệu hao hụt. Toàn bộ vũ khí đều được quản lý vô cùng chặt chẽ.

Lực lượng công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Đông Nam Bộ để tiến hành truy nã , truy tìm đối tượng Lê Quốc Tuấn.

Hiện tại, Công an TP.HCM đang xác minh làm rõ về nguồn gốc khẩu súng AK mà Tuấn “khỉ” sử dụng. Bên cạnh đó, lực lượng công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh Đông Nam Bộ để tiến hành truy nã, truy tìm đối tượng Lê Quốc Tuấn và xác định đây là tội phạm vô cùng nguy hiểm.

Trong quá trình điều tra và truy bắt Tuấn “khỉ”, Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt giữ Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) và Phạm Thanh Tâm (SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi) – đối tượng được xác định đã giữ số tiền khoảng 1 tỷ đồng Tuấn “khỉ” cướp được từ sới bạc hôm xảy ra án mạng.



Để phục vụ công tác điều tra, ngày 7/2, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã triệu tập bà T.T.K.T. (SN 1987, vợ Tuấn “khỉ”) lên làm việc về một số vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn triệu tập thêm bà H.T.T. (SN1975) và N.T.T. (SN 1972) để lấy lời khai về một số nội dung khác.

Theo Vietnamnet, vợ của nghi can Tuấn “khỉ” làm nghề buôn bán nhỏ lẻ tại nhà ở đường 131, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Hai người có với nhau 2 con trai, 6 và 3 tuổi. Kể từ khi gây án, nghi can Tuấn “khỉ” đã không có sự liên lạc nào với người thân.

Thùy Nguyễn (T/h)