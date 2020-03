Nạn nhân tiết lộ nguyên nhân vụ xả súng trong quán cà phê tại Bình Dương

Chiều 28/3, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an Tp. Thủ Dầu Một để truy bắt đối tượng mặc áo Grab vụ xả súng trong quán cà phê tại Bình Dương. Khoảng 9h40 sáng cùng ngày, anh H.N.S.L. (SN1985, trú huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) cùng 6 người bạn ngồi uống cà phê tại quán Olê ở khu 4, phường Phú Hòa.

Một đối tượng nam thanh niên mặc áo Grab, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang bịt kín mặt, đi xe máy chưa rõ biển số tiến vào trong quán. Đối tượng này đi thẳng tới chỗ anh L. và bạn đang ngồi rồi bất ngờ dùng vật giống súng , xả đạn liên tục về phía anh L. và nhóm bạn. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường trên xe của một thanh niên khác. Người dân sau một lúc hoảng sợ đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo lời kể của một số nhân chứng, khi xảy ra vụ việc quán cà phê có khoảng 4 bàn khách với khoảng 15 người. Bàn của anh L. là bàn đông người nhất, ngồi gần cổng quán. Chị T. là một trong những vị khách ngồi uống cà phê tại đó cho biết: "Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tôi hoảng loạn, nghe tiếng súng tôi cứ tưởng là tiếng pháo. Thấy mọi người hô hoán, theo phản xạ, tôi vội nằm xuống đất vì sợ trúng đạn".

Rất may, nạn nhân chỉ bị thương tích nhẹ vùng đầu, Sức Khỏe ổn định. Theo nạn nhân, nguyên nhân của vụ việc nhiều khả năng là do mâu thuẫn cá nhân trong hợp tác kinh doanh . Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 5 vỏ đạn, 4 đầu đạn cao su. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng xả súng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Chi Nguyễn (t/h)