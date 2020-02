Tin tức pháp luật mới nhất ngày 15/2/2020

Hôm nay, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Tuấn khỉ. Ngoài ra, cơ quan chức năng đưa thông tin mới nhất liên quan đến vụ con trai bị cha bạo hành.

Công an TP Hồ Chí Minh mở rộng điều tra vụ Tuấn “khỉ”

Liên quan đến vụ án của Tuấn “khỉ”, sau khi tiêu diệt đối tượng này, Công an đã ra lệnh bắt tạm giữ 11 đối tượng với 2 tội danh và tạm giữ 2 đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý.

Cụ thể, Công an ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi) cùng 9 đối tượng khác. Tất cả các đối tượng bị khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về 2 tội: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của Pháp luật . Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tuấn "khỉ" đã bị tiêu diệt

Thông tin mới nhất vụ con trai 4 tháng tuổi bị bố bạo hành

Gần đây, vụ việc cháu C.M.K. (4 tháng tuổi) bị cha ruột đánh đến gãy chân, xuất huyết não phải nằm điều trị ở bệnh viện Nhi đồng 2 khiến nhiều người bức xúc. Liên quan đến sự việc này, bà ngoại cháu bé tỏ ra vô cùng bức xúc vì nhận được tiền hỗ trợ xong thì mẹ cháu bé bỏ mặc con ở Bệnh viện

Tại phòng 1 của khoa Chấn thương chỉnh hình, bà Mực (bà ngoại nạn nhân) nói, bà trách con rể vì đánh cháu mình một, bà trách con gái mình tới mười phần vì 2 đứa con mà vẫn không thay đổi tính nết.

Bà Mực còn nói thêm, mong Công an đưa mẹ nó vào trại cho yên ổn chứ nó ở nhà chơi “đá” rồi lại đẻ, đẻ xong quăng đó cho bà Mực chăm, bà không chăm nổi hết. Bà Mực từng bắt con gái đi đặt vòng để tránh bầu nhưng không được.

“Tôi bắt đi đặt vòng để khỏi bầu nữa mà nó cũng không chịu, chắc nó nghĩ để có bầu thì công an không bắt được. Một lần chơi “đá” bị công an kêu lên rồi nhưng lần đó đang bầu nên bị phạt 7 triệu rồi cho về. Có đứa con mà dạy dỗ bao năm không nên”, bà Mực nói.

Liên quan đến sự việc, chiều 11/2, Công an quận 9 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Minh Tiến vì hành vi Cố ý gây thương tích với con ruột của mình là bé K. Theo kết quả giám định thương tật, bé K. bị tổn thương cơ thể 37%.

Cứa cổ bạn vì không muốn bao tiền ăn nhậu

TAND TP Cần Thơ vừa tuyên bị cáo Trần Thanh Tiếp (51 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều) 9 năm tùa giam về tội Giết người. Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2019, Tiếp tổ chức ăn uống cùng Trần Thanh Điền (47 tuổi) và nhóm bạn ở sân cư Trung tâm thương mại Cái Khê (quận Ninh Kiều).

Đến chiều, Tiếp đề nghị nhóm bạn hùn tiền đi nhậu tăng 2. Nhưng anh Điền không đồng ý nên xảy ra cãi lộn. Tiếp tức tối bỏ về nhà nhậu tiếp. Trong lúc nhậu nhớ đến chuyện đã xảy ra, Tiếp cầm dao sang chém anh Điền. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu với thương tật 12%.

Tiếp bị truy tố tội Giết người. HĐXX tuyên án Tiếp 9 năm tù giam cho hành vi của mình.

Bị cáo Trầm Thanh Tiếp

Khởi tố 6 cán bộ Trung tâm quan trắc môi trường Tây Ninh về tội tham ô

Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Tây Ninh, đã tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can là các bộ và cựu cán bộ Trung tâm Quan trắc môi trường (QTMT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh. Các bị can bị truy tố cùng tội danh “Tham ô tài sản”.

Theo điều tra, hồi tháng 6/2019, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Phượng (phó Giám đốc Trung tâm QTMT Tây Ninh) cũng về hành vi “Tham ô tài sản”.

Khi đó, bà Nguyễn Thị Phương có thời gian dài công tác ở Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường. Khi tác sở, bà Phương chuyển về Sở TN&MT Tây Ninh. Đến khi có giám đốc Trung tâm, bà Phượng chuyển xuống làm Phó giám đốc, tuy nhiên về tài chính, bà Phượng không bàn giao được cho giám đốc.

Do không bàn giao được nên Thanh tra tỉnh Tây Ninh vào cuộc, sau đó họ chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra và sau đó thì khởi tố, bắt giam". Các bị can bị điều tra, để làm rõ số tiền trên 1 tỷ đồng tại Trung tâm QTMT Tây Ninh.

Nga Đỗ (t/h)