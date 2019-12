Tin tức pháp luật mới nóng ngày 01/01/2020: Thông tin mới nhất vụ đầu độc bằng trà sữa ở Thái Bình

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin, ngày 31/12, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Chúc (Sn 1964, trú tại ấp Bình Phú, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Pháp luật