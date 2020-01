Tin tức pháp luật mới nóng ngày 04/01/2020: Nữ tiếp viên trưởng bị tạm giữ vì nghi buôn hàng lậu

Đến hôm nay, người dân xã Quốc Tuấn (huyện An Lão, TP Hải Phòng ) vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng 2 bố con ông Hùng bị hàng chục người cầm kiếm, giáo mác tấn công và truy đuổi. Hậu quả, cả 2 bố con bị thương đến mức phải nhập viện điều trị.

Liên quan đến vụ án này, ngày 3/1/2020, Công an huyện An Lão đã chính thức có thông tin về nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung này. Theo điều tra, khoảng 8h ngày 25/12/2019, tại thôn Hạ Cầu (xã Quốc Tuấn, huyện An Lão), ông Đỗ Văn Hùng (SN 1957) và con trai là anh Đỗ Văn Trường (SN 1982, trú tại thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn) bị nhiều đối tượng côn đồ (vẫn đang xác định nhân thân, lai lịch) tấn công bằng gậy, gạch, dao… Hậu quả, cả ông Hùng và anh Trường đều bị thương khá nghiêm trọng.