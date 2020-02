Tin tức pháp luật mới nóng ngày 04/02/2020: Đồng phạm của Tuấn `khỉ` đã sa lưới

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ nã súng khiến 5 người tử vong tại huyện Củ Chi, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre truy bắt thành công đồng phạm của Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”).

Theo tin từ Người lao động, chiều ngày 3/2, các trinh sát Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre truy bắt thành công nghi can Phạm Thanh Tâm (biệt danh Tý bà Dòm, SN 1978, quê ở tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi) để điều tra về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có theo quy định của Pháp luật