Tin tức pháp luật mới nóng ngày 05/02/2020: Đồng phạm Tuấn 'khỉ' khai gì tại Công an?

Chiều ngày 3/2, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ được nghi can Phạm Thanh Tâm (Tý bà Dòm, SN 1987, quê ở tỉnh Tây Ninh, ngụ tại huyện Củ Chi). Trước đó, Tâm bị khởi tố và truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.