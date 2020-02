Tin tức pháp luật mới nóng ngày 06/02/2020: Hotgirl Ngọc Miu bị xử tội gì?

Đêm ngày 4/2, Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam ) nhận được tin báo về vụ việc một cụ bà bị đâm nguy kịch do mâu thuẫn cá nhân. Ngay lập tức Công an vào cuộc điều tra, xác minh thông tin.