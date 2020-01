Tin tức pháp luật mới nóng ngày 07/01/2020: Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ Hàn Quốc bị sát hại

Ngày 5/1, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lee Hyeong Won (SN 1990, người Hàn Quốc) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Công an TP Hồ Chí Minh cũng đang điều tra thêm về hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng này.