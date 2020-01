Tin tức pháp luật mới nóng ngày 09/01/2020: Ông Nguyễn Bắc Son gửi đơn kháng cáo

Theo tin từ tờ Người lao động, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc theo hình thứ cá độ bóng đá qua mạng internet. Đồng thời bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Quy mô đường dây đánh bạc này lên tới 300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thông, trước đó, khoảng tháng 7/2019, qua điều tra theo dõi, Công an tỉnh phát hiện một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc lớn trên trang mạng Bong88.com gồm nhiều đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cấu kết với các đối tượng ở tỉnh Quảng Bình, Bình Dương , Bà Rịa – Vũng Tàu.

