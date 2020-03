Tin tức pháp luật mới nóng ngày 1/4/2020: Bí mật sau cánh cửa treo biển 'đi vắng, không có nhà'

Bí mật động trời sau tấm cửa sắt treo biển “đi vắng, không có nhà”

Qua công tác điều tra, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng ) phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, với tâm điểm là ngôi nhà nằm sâu trong ngõ Đằng Giang. Căn nhà có 2 lớp cửa sắt kiên cố với tấm biển treo bên ngoài “đi vắng, không có nhà”, song đêm đến lại tấp nập khách khứa nhấn chuông.

Bí mật đằng sau cánh cửa sắt treo biển "đi vắng, không có nhà"

Công an TP Hải Phòng đã xác lập chuyên án phối hợp với Công an phường Đằng Giang bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Văn Phương (SN 1989, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng); Phạm Thị Thanh Điệp (SN 1971, trú tại phường Đằng Giang); Nguyễn An Bình (SN 1995, trú tại phường Đằng Giang), và Nguyễn Thị Kim Lương (SN 1987, trú tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm gần 123g Methamphetamine, 3 cân tiểu ly, hơn 22 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá…tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đột nhập 2 quán cà phê có nhân viên kích dục cho khách

Ngày 31/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ xử lý hai trường hợp vi phạm Pháp luật trên địa bàn. Cụ thể, đêm 27/3, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Hạnh kiểm tra hai quán cà phê tại khu phố 2 phường Tân Hạnh.

Thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện hai nhân viên trong quán đang thực hiện hành vi kích dục cho khách. Qua làm việc, hai chủ sở hữu đã thừa nhận việc để nhân viên làm việc trên. Cùng thời điểm, công an phường Thống Nhất (TP Biên Hòa, Đồng Nai) kiểm tra hành chính nhà nghỉ “NK”, phát hiện một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Mua dâm nhầm “trai giả gái”, nam thanh niên bị cướp tài sản

Ngày 31/3, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) tạm giữ hình sự Nguyễn Thái Vinh (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Lê Văn Lợi (36 tuổi, sống lang thang) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, tối 27/3, anh N.M.T. (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe máy trên đường Bình Long thfi gặp Vinh đóng giả con gái bán dâm ven đường, Sau khi thỏa thuận giá, T. dẫn Vinh đến một khách sạn trên đường Tân Hương (quận Tân Phú) để “tậm sự”.

Ảnh minh họa

Nhưng khi vừa vào phòng thì Vinh phát hiện “đối tác” là trai đóng giả gái bán dâm nên không tiếp tục quan hệ tình dục, yêu cầu trả phòng ra về. Khi vừa ra khỏi cổng khách sạn, Vinh vở hỏi mượn điện thoại iPhone 11 Promax của anh T. để gọi cho Lợi đến đón. Vừa cầm điện thoại của anh T., Vinh phóng thẳng ra xe của Lợi đã chờ sẵn rồi tẩu thoát. Anh T. sau đó đã đến Công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng bắt giữ được Vinh và Lợi tại một khu nhà trọ ở quận Bình Tân. Tại cơ quan công an, hai người khai nhận đã bán chiếc điện thoại cướp được lấy 17 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

9X trộm của bạn trai ngoại hơn 7.000 USD

Ngày 31/3, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm đã tuyên Nguyễn Thị Huỳnh Giao (27 tuổi, ngụ An Giang) hai năm sáu tháng tù về tội Trộm cắp tài sản

Theo bản án, qua mạng xã hội , Giao quen ông Kim Hakki (quốc tịch Canada). Ngày 27/8/2017, ông Kim đi du lịch đến Việt Nam và được Giao đón tại sân bay Tân Sơn Nhất. Giao đưa người này về khách sạn ở quận 1 để tạm trú. Đến chiều cùng ngày, khi ông Kim đang ngủ thì Giao trộm vali của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Giao đem đồ trộm được về chung cư quận 7 kiểm tra. Ngoài hộ chiếu, visa, thẻ ngân hàng, vali còn có 7.000 USD và 4 triệu đồng.

Ông Kim sau đó phát hiện sự việc đã báo công an. Sau điều tra, Công an bắt giữ được Giao. Tại cơ quan điều tra, Giao khai nhận toàn bộ tội trạng.

Nga Đỗ (t/h)