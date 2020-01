Tin tức pháp luật mới nóng ngày 10/01/2020: Triệt phá nhóm cho vay lãi suất cắt cổ 240%/năm

Theo tin từ Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 9/1, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương ) đã vào cuộc điều tra vụ truy sát hủy hoại tài sản trong khu đô thị Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (thuộc phường Đông Hòa). Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Minh (56 tuổi, hay gọi là Minh “cô đơn”).