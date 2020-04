Tin tức pháp luật mới nóng ngày 10/4/2020: Vợ tiến sĩ Tín yêu cầu khởi tố vụ chồng rơi lầu tử vong

Vợ tiến sĩ Tín yêu cầu khởi tố vụ chồng rơi lầu tử vong

Các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thanh Bích (vợ tiến sĩ, luật sư Bùi Quang Tín) cho biết, bà Bích đã gửi đơn lên Giám đốc Công an TPHCM, Viện trưởng Viện KSND TPHCM yêu cầu khởi tố , điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng bà.

Theo đơn bà Bích cho rằng, khoảng từ đầu năm 2019, Ban giám hiệu trường ĐH Ngân hàng TP HCM bổ nhiệm ông Tín phụ trách phòng truyền thông và tuyển sinh của trường. Đến khoảng tháng 9/2019, ông Tín tâm sự với vợ về việc gặp nhiều áp lực từ phía lãnh đạo, các phòng ban nội bộ và thường nhận được tin nhắn đe dọa. Đến Tết 2020, ông Tín xin từ chức.

Vợ ông Tín đề nghị khởi tố vụ án

Trưa ngày 4/4, ông Tín nói với vợ là sang nhà ông T.V.D. – Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế (chủ nhà) và ông T. (Hiệu phó Trường Đại học Ngân hàng) vào trưa 5/4. Theo bà Bích, dù ông Tín không muốn đi nhưng đến sáng 5/4 chồng bà vẫn quyết định đi. Khoảng 18h ngày 5/4, bà Bích nhận được điện thoại của Công an nói chồng qua đời. Bà Bích đến hiện trường thì biết chồng ngã từ tầng 14 xuống đất tử vong ở chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 (nhà ông D.).

Theo bà Bích, cái chết của chồng có nhiều uẩn khúc nên đề nghị cơ quan điều tra làm rõ.

Mẹ tố cáo con gái 13 tuổi bị gã trai quen qua MXH hiếp dâm

Lãnh đạo VKSND huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan vừa phê duyệt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Dương Quang Tùng (SN 2000, trú tại thôn 7, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu Yến (tên đã được thay đổi, SN 2007, trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, Yến quen Tùng qua mạng xã hội Facebook từ đầu năm 2020. Sau thời gian làm quen, Tùng ủ mưu giờ trò đồi bại với nạn nhân. Ngày 22/3, Tùng đến nhà Yến chơi và ở lại đây, Sáng hôm sau, lợi dụng lúc bố mẹ Yến đi chơi thì thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Đến ngày 25/3, khi bố mẹ Yến đi làm, Tùng dắt Yến vòng phòng ngủ thực hiện hành vi đồi bại. Khi Tùng đang thực hiện thì mẹ cháu Yến về và phát hiện sự sự việc. Sau đó, Tùng bị bắt giữ.

Bắt 5 kể xông vào nhà đập phá đồ đạc, chém 2 người trọng thương

Công an Hậu Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tiềng (24 tuổi, ngụ xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy), Trần Đức Thịnh (21 tuổi), Nguyễn Trọng Hảo (21 tuổi), Trần Văn Ân (22 tuổi) và Phạm Thanh Đắc (23 tuổi; cùng ngụ phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) do liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp 7A1, xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h ngày 21/3, tại nhà ông Ngô Văn Lil và bà Ngô Thị Rông (ấp 7A1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy) đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Hậu quả, ông Ngô Văn Lil bị thương tích 43%, ông Ngô Văn Chính bị thương tích 17%; thiệt hại tài sản hơn 6,4 triệu đồng.

4 đối tượng trong nhóm gây án

Công an vào cuộc điều tra, xác định có khoảng 6, 7 đối tượng tham gia vụ việc trên, trong đó có Nguyễn Thanh Tiềng. Công an đến nhà đối tượng này để mời lên trụ sở làm việc thì hắn không có nhà. Nhưng người thân của Tiềng là bà ngoại, cha mẹ và em gái có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Đặc biệ, em gái Tiềng là Nguyễn Thị Hạ Mỹ dùng điện thoại di động quay video, phát trực tiếp trên tài khoản Facebook của mình với tiêu đề “Công lý nằm ở đâu. Công an Hậu Giang làm việc hà hiếp dân thế này”. Video đăng lên gây xôn xao dư luận, nhiều người không hiểu chuyện vào lăng mạ lực lượng chức năng.

Sau khi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Thủy đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên và đang truy tìm những đối tượng còn lại. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước nên khi gặp ở đám cưới các đối tượng đã bàn nhau kéo đến đập phá tài sản, gây thương tích cho bà Rông để trả thù. Hiện Công an vẫn đang điều tra làm rõ.

Xem thêm: Tin tức Pháp luật mới nóng ngày 9/4/2020: Nữ đại gia Thái Bình đánh người vỡ xương hàm, dập mũi

Nga Đỗ (t/h)