Tin tức pháp luật mới nóng ngày 11/01/2020: Bộ Công an gia hạn điều tra đại án đại gia Bạch Dương

Theo tờ Infonet, sau 3 lần gia hạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó có bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh). Trước đó thì khởi tố, bắt tạm giam đối với Huỳnh Kim Phát (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM) cùng 2 bị can.