Tin tức pháp luật mới nóng ngày 12/02/2020: Người vợ bị cạo hành yêu cầu xử lý hình sự chồng

Liên quan đến vụ việc, chị La Thị Sang (27 tuổi, trú tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ) bị chồng là Bùi Trung Tín (37 tuổi) bạo hành, ngày 10/2, Công an xã An Tịnh đã mời cả hai lên trụ sở làm việc, lấy lời khai.