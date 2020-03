Tin tức pháp luật mới nóng ngày 14/3/2020: Cựu Chánh thanh tra Bộ TT-TT được trả tự do tại tòa

Cựu Chánh thanh tra Bộ TT-TT được trả tự do tại tòa; Bắt vụ vận chuyển trái phép gần 30.000 khẩu trang từ Việt Nam sang Lào… là một trong những tin tức pháp luật đáng chú ý.

Cựu Chánh thanh tra Bộ TT-TT được trả tự do tại tòa

Đặng Anh Tuấn – Cựu Chánh thanh tra Bộ Thông tin – truyền thông (TT-TT) 34 tháng tù cải tạo không giam giữ. Đồng thời cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt bị cáo(TT-TT) 34 tháng tù cải tạo không giam giữ. Đồng thời cũng bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Song cáo được khấu trừ 324 ngày tạm giam từ 25/4/2019 đến ngày 13/3/2020, bị cáo còn chấp hành 1 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ và được trả tự do tại tòa.

Bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang từ Việt Nam sang Lào tiêu thụ

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Cục quản lý thị trường và Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang chiếc xe khách giường nằm (nhà xe Nam Béo) vận chuyển trái phép gần 30.000 khẩu trang và 98 bộ đồ bảo hộ y tế từ Việt Nam sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo điều tra, chiếc xe khách mang BKS 29B- 04357 chạy tuyến Hà Nội - Viêng Chăn (Lào) do Trần Văn Thuấn (SN 1975, quê ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển và phụ xe là Mai Trọng Điệp (SN 1998, quê ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã vận chuyển số khẩu trang trên do 2 người khách gửi từ bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lên bến xe Viêng Chăn (Lào) để giao cho 1 đối tượng người Lào lấy tiền công 6,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, để xử lý theo Pháp luật

Đã xác định được danh tính người trong bức ảnh nhạy cảm nghi của lãnh đạo ngành ở Hậu Giang

Liên quan đến vụ lộ ảnh nhạy cảm nghi của lãnh đạo ngành ở tỉnh Hậu Giang, mới đây, ông Cam Quang Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đoàn làm việc của UBKT Tỉnh ủy vẫn đang tiến hành theo quy trình. Cơ quan chức năng đã xác định được nhân vật trong hình ảnh là ai, tuy nhiên do đang trong quá trình xác minh nên chưa thể tiết lộ cụ thể. “Hiện nay đoàn vẫn đang làm việc, khi nào có kết quả sẽ thông báo”, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang nói.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh “nóng” được cho là của một lãnh đạo ngành dọc ở tỉnh Hậu Giang. Hình ảnh ghi lại “quá trình” ân ái của đôi nam nữ, trong đó người nam có ngoại hình giống lãnh đạo một cơ quan thi hành án của tỉnh. Hình ảnh được lan truyền khiến nhiều người nghi ngờ đó là mối quan hệ bất chính.

Rủ nhau hát karaoke để chơi ma túy tập thể

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, rạng sáng 13/3, Công an huyện Gia Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng tổ chức sử udngj ma túy tại quán karaoke trên địa bàn xã Hải Thanh. Nhóm này gồm: Biện Hùng Cường (SN 1991), Trần Văn Mão (SN 1987), Nguyễn Văn Bình (SN 1983), Nguyễn Văn Phương (SN 1988), đều ở xã Hải Thanh, Phạm Văn Tùng (SN 2001 ở xã Tĩnh Hải), Nguyễn Thị Luyến (SN 2003, ở xã Hải Châu) cùng huyện Tĩnh Gia và Lê Ngọc Trâm (SN 2001, ở phường An Cựu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Qua xác minh được biết, nhóm này quen nhau qua internet , ham chơi, đua đòi nên đã rủ nhau ra quán karaoke hát hò rồi tổ chức sử dụng ma túy chung. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 đĩa sứ chứa ma túy, 1 thẻ nhựa có ma túy đá và nhiều tang vật liên quan khác. Qua xét test nhanh phát heienj 6/7 đối tượng dương tính với ma túy.

