Tin tức pháp luật mới nóng ngày 14/4/2020: Bắt cựu giáo viên tiểu học buôn ma túy

Bắt cựu giáo viên tiểu học buôn ma túy

Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Lộc Văn Thành (SN 1976), ngụ thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Qua công tác giám sát địa bàn, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đối tượng thường xuyên qua lại ở các tuyến biên giới giáp Lào để mua bán trái phép ma túy nên lập chuyên án để điều tra. Đến khoảng 20h30 ngày 12/4, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bắt giữ Lộc Văn Thành. Tang vật thu giữ gồm: gần 80gam heroin và 200 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động và một số vật chứng khác.

Tại trụ sở Công an, Thành khai nhận đã mua ma túy trên về sử dụng dần và bán kiếm lời. Thành từng là giáo viên tiểu học nhưng do nghiện ma túy nên đã bỏ việc. Trước khi bị bắt, Thành là đối tượng từng có 2 tiền sự về ma túy.

Bắt 4 đối tượng truy sát khiến 1 người tử vong ở Mỹ Tho

Liên quan đến vụ người đàn ông đang ngồi chơi ở xóm trọ bị truy sát tử vong, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ được 4 đối tượng liên quan. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Kim V. (40 tuổi, ngụ tại phường 6, TP Mỹ Tho).

Theo điều tra, khoảng 16h ngày 11/4, ông V. cùng một số người khác ngồi chơi ở cửa phòng trọ của mình trên đường Lê Văn Phẩm thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên (khoảng 6 người) đi trên 3 xe máy mang theo mã tấu xông vào đâm, chém nhiều nhát.

Bị chém, ông V. bỏ chạy thì gục gã. Sau đó, ông V. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc mất máu cấp, bị chém đứt rời cột sống ngực số 12 và thắt lưng 1, đứt rời tủy sống, não xuất huyết. Hiện Công an đang truy bắt 2 đối tượng còn lại.

Tạm giữ 4 đối tượng chống đối cán bộ phòng dịch ở Quảng Ninh

Đêm ngày 13/4, tại phường Phong Cốc (TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), một số đối tượng có hành vi chống đối, không hợp tác với cán bộ phòng dịch. Công an thị xã Quảng Yên đã lập biên bản, tạm giữ 4 thanh niên trên để điều tra làm rõ vụ việc.

Thời điểm đó, 4 thanh niên (chưa xác định danh tính) lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không đeo khẩu trang. Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ phương tiện. Sau đó, 4 nam thanh niên này có thái độ không hợp tác, và có hành vi chống trả Công an phường.

Sau khi bị áp giải về trụ sở làm việc, Công an TX Quảng Yên đã lập biên bản, tạm giữ 4 nam thanh niên này để phục vụ công tác điều tra theo đúng quy định Pháp luật

