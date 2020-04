Tin tức pháp luật mới nóng ngày 16/4/2020: Đâm trọng thương bạn cùng phòng trong khu cách ly

Đâm bạn cùng phòng trọng thương trong khu cách ly

Ông Nguyễn Thiên Toàn – Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh ) cho biết, Công an đang điều tra làm rõ một vụ ẩu đả trong khu cách ly trên địa bàn xã khiến 1 nam thanh niên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Khu cách ky trường mầm non Cẩm Bình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 15/4, giữa anh D.V.N. (SN 1986, trú tại xã Cẩm Mỹ) và L.H.Đ. (SN 1994, trú xã Cẩm Vịnh) ở cùng phòng trong khu cách ly trường Mầm non Cẩm Bình xảy ra mâu thuẫn do việc dọn vệ sinh phòng ở. Trong lúc ẩu đả, Đ. cầm dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người anh N. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Hiện Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin mới nhất vụ thi thể quấn trong bao tải ở TP HCM

Trong diễn biến mới nhất của vụ án, gia đình nạn nhân Đ.P.C. (6 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM) đã có đơn yêu cầu luật sư tham gia vụ án này. gia đình nạn nhân C. yêu cầu một công ty luật ở TP HCM cử luật sư tham gia trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong thời gian giải quyết vụ việc.

Theo phía luật sư, gia đình nạn nhân đã đến nhận bàn giao thi thể từ cơ quan điều tra và tổ chức xong mai táng. Gia đình nạn nhân có nguyện vọng làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện trường - nơi phát hiện thi thể ông C.

Về nhân thân nạn nhân C., theo plo.vn, nạn nhân được hàng xóm, anh em làm ch ung thư ơng mến, không có thù oán với ai. Cũng loại trừ trường hợp ông C. bị cướp vì nạn nhân quá nghèo. Thường ngày, ông C. chỉ đi làm phụ hồ, làm việc vặt, cầm cờ đám tang… cũng không va chạm với ai.

Về cái chết của ông C., như SKCĐ đã đưa tin, thi thể ông C. được công nhân thu dọn vệ sinh phát hiện vào khuya ngày 13/4 bên lề đường Phạm Văn Trị, quận Gò Vấp. Sau đó sự việc được trình báo lên Công an quận Gò Vấp. Đơn vị đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra.

Bắt đối tượng cõng 60.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 2h ngày 15/4, tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ Kha Văn Mun (sinh năm 1992, quê xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, hiện thường trú tại bản Phôn Thong, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôly Khămxay (Lào), có tên thường gọi là Bún In Tha La).

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Khi bị bắt giữ đối tượng đang đeo balo, bên trong có chứa 60.000 viên nghi ma túy tổng hợp (hồng phiến), trên đường từ Lào về Việt Nam. Bước đầu, Kha Văn Mun khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công.



Hiện Công an vẫn đang mở rộng điều tra để truy bắt các đối tượng liên quan.

Nga Đỗ (t/h)