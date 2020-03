Tin tức pháp luật mới nóng ngày 17/3/2020: Điều tra vụ thi thể đang phân hủy trong bồn nước

Công an vào cuộc điều tra vụ thi thể phân hủy trong bồn nước

Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương ) đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông tại căn nhà cấp 4 sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân.

Ảnh minh họa

Theo đó, đêm ngày 15/3, người dân trình báo đến Công an huyện Phú Lương về việc ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ ăn nhà ở ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa. Khi đến gần căn nhà của ông Đ.X.B. (40 tuổi), người dân phát hiện thi thể đang phân hủy trong bồn nước nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, Công an đã có mặt tại hiện trường và phát hiện thi thể đó là ông B.. Được biết, nạn nhân sống một mình, trước khi xảy ra vụ việc không có biểu hiện bất thường. Nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Cựu cầu thủ V-League giăng bẫy nhiều "quý bà" ham nhận quà

Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (37 tuổi; quốc tịch Việt Nam, gốc Cameroom) và Ifeanyi Matthew Anthony (30 tuổi; trú Nigeria, tạm trú TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Tcheuko Minh và Anthony biết nhau vào tháng 12/2017 rồi cùng tham gia vào nhóm lừa đảo để lừa các bị hại (chủ yếu là phụ nữ).

Nguyễn Hằng Tcheuko Minh lúc bị bắt

Các đối tượng phân công nhiệm vụ như sau, Papa (người Nigieria, không rõ lai lịch) tìm Cách làm quen với các bị hại thông qua mạng xã hội như: Facebook, Zalo… Đối tượng này đưa thông tin là có nhiều tiền ở nước ngoài, muốn về Việt Nam sinh sống và hứa hẹn gửi quà có nhiều tiền cho con môi.

Tiếp đó, Anthony sẽ nhận thông tin "con mồi" rồi chuyển cho Tcheuko Minh để đối tượng giả danh nhân viên hải quan hoặc công ty chuyển hàng quốc tế để liên hệ bị hại. Cứ thế, các đối tượng này lừa rất nhiều nạn nhân.

Bắt quản lý nhà hàng "điều đào" cho khách vui vẻ

Công an quận 1 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Đinh Thị Thiết (SN 1982, quê tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra, khi Công an ập vào kiểm tra khách sạn The Sun trên đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, quận 1 thì phát hiện tại các phòng 204 và 404 có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi bán dâm nên đã lập biên bản bắt quả tang.

Đối tượng Thiết tại cơ quan điều tra

Qua lầm việc, hai đối tượng này khai báo, tối 12/3, có 6 khách nam đến nhà hàng ANN trên đường Trần Quang Khải (quận 1) để uống bia, hát hò. Sau đó, 2 khách có nhu cầu nên đã gặp Thiết – quản lý nhà hàng để thỏa thuận. Thiết ra giá 2 triệu đồng/lần “vui vẻ” và được đồng ý. Họ đưa cho Thiết 4 triệu đồng để mua dâm 2 tiếp viên, và cho Thiết 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Do các tiếp viên nhà hàng đã nghỉ nên Thiết qua nhà hàng khác tìm 2 nữ tiếp viên thỏa thuận bán dâm. Từ lời khai của những đối tượng trên, Công an đã tiến hành bắt giữ Thiết. Tại trụ sở Công an, Thiết khai nhận có nhận 1 triệu đồng từ khách nhưng không phải tiền công môi giới mà là tiền khách nhờ Thiết đi mua shisha.

Nga Đỗ (t/h)